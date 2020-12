Eleonora Boi mamma: è nata Anastasia

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Una dolcissima foto in bianco e nero per dare un annuncio importante: Eleonora Boi e Danilo Gallinari sono diventati genitori. La bella notizia è stata condivisa tramite un post su Instagram in cui la coppia è stata immortalata felice ed emozionata per l’arrivo della piccola Anastasia.

Giornalista sportiva, classe 1986, Eleonora Boi negli anni ha portato avanti una bella carriera nel mondo dell’informazione. Prima come ufficio stampa del comune di Cagliari, poi iniziando a lavorare in trasmissioni televisive dedicate al mondo dello sport: dal calcio al basket. Da tempo la giornalista ha conquistato il cuore del giocatore di basket Danilo Gallinari che recentemente ha iniziato una nuova avventura sportiva nella squadra degli Atlanta Hawks in Georgia.

E i due pochi mesi fa avevano dato l’annuncio della gravidanza su Instagram condividendo la bella notizia attraverso il profilo di Eleonora Boi, con uno scatto che li ritraeva raggianti: lei in un abito smanicato arancione e lui a cingerle la pancia con le mani. Ad accompagnare il tutto la didascalia dolcissima e perfetta per il momento: “The beginning of an amazing journey”, ovvero l’inizio di un viaggio straordinario.

E ora questo viaggio è arrivato a una tappa importante e molto attesa, quella della nascita della piccola Anastasia. Anche in questa occasione a corredo della foto la giornalista, ed ex miss, ha scritto un post molto dolce e pieno di emozione: “Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere… Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia”, il tutto accompagnato dall’hashtag “amore della nostra vita”.

Anche il compagno, giocatore NBA, ha condiviso la sua felicità sul suo profilo Instagram: “Era un sogno e ora è realtà. Benvenuto amore mio Anastasia. – ha scritto lo sportivo, per poi aggiungere – E come sempre complimenti alla mamma”. Per la coppia si tratta del primo figlio.

E la gioia è stata condivisa da amici e fan della coppia, che hanno fatto sentire il proprio affetto attraverso tantissimi like e commenti di auguri per l’inizio dell’avventura magnifica ed emozionante dell’essere genitori.