Vi sveliamo tutto su Ludovica Valli, ex tronista, star di Instagram e mamma in carriera

Fonte: IPA Ludovica Valli

Giovane, bellissima e con una carriera da influencer, Ludovica Valli si é fatta conoscere al pubblico televisivo di Canale 5 grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne, nel ruolo di tronista. La popolarità, data dalla trasmissione televisiva, ha dato alla ragazza la possibilità d’intraprendere una carriera da influencer, grazie ai quasi 2 milioni di follower raggiunti.

Nel suo canale social, Ludovica Valli racconta la sua vita che, adesso, vede al centro di tutto i suoi due splendidi bambini, Anastasia Ludovica e Otto Edoardo, nati dall’amore che la lega all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica Valli, la carriera televisiva

Classe 1997, è arrivata al successo grazie a Uomini e Donne, dove ha svolto il ruolo di tronista. Non è l’unica della famiglia ad aver preso parte al programma di Maria De Filippi. Prima di lei, infatti, a emozionare i telespettatori è stata la sorella Beatrice Valli, che è uscita dallo show televisivo in coppia con Marco Fantini, con cui è convolata a nozze nel 2022 e da cui ha avuto le figlie Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Ludovica ha iniziato il suo percorso in televisione dividendosi fra i corteggiatori Manuel Vallicella e Fabio Ferrara. Alla fine a spuntarla è stato quest’ultimo, con cui l’influencer ha vissuto una storia tormentata.

In seguito la coppia ha partecipato a Temptation Island, per mettere alla prova la gelosia di Ludovica e la relazione è naufragata poco dopo, fra accuse, interviste e attacchi.

Ludovica Valli, la vita privata

Se della sua storia televisiva sappiamo quasi tutto, l’ex tronista non ha mai raccontato molto riguardo la sua vita privata. Di lei sappiamo solo che è nata a San Martino in Rio, piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia e che ha due sorelle maggiori: Beatrice ed Eleonora.

Sua padre ha lasciato la madre e la famiglia quando lei era ancora piccola, per questo non hanno un buon rapporto. Per questo motivo Ludovica ha scelto di lasciare la scuola e, ancora giovanissima, si è trasferita per lavoro a Formentera. Con le sorelle i rapporti non sono sempre facili, come spiegato da lei stessa in diversi contenuti social.

Dopo la fine della storia d’amore con Fabio Ferrara, Ludovica Valli ha avuto altri amori, puntualmente raccontati su Instagram ai follower, che nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura. Nel suo curriculum sentimentale troviamo Mattia Briga, rapper ed ex protagonista di Amici, ma anche Antonio Mirante, calciatore del Bologna, e Federico Accorsi, il suo personal trainer. I due hanno dato scandalo sui social, postando alcune foto in cui si scambiano dei baci tutt’altro che casti e fanno il bagno insieme in una vasca.

L’amore vero per Ludovica Valli è arrivato con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, a cui lei è legata dal 2021. Da questa relazione è nata nello stesso anno Anastasia Ludovica e nel 2023 Otto Edoardo. Nel 2024 l’ex tronista ha annunciato la sua terza gravidanza: “La cosa più inaspettata di tutta la nostra vita”. Il lieto annuncio è stato condiviso sul canale Instagram ufficiale dell’influencer, a corredo di un dolce video che vedeva come protagonisti i suoi due bambini.