Ludovica Valli incinta, terzo figlio in arrivo: “La cosa più inaspettata”

Cicogna in volo per l'ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, già mamma di Anastasia e Otto

Fonte: Getty Images Ludovica Valli

Ludovica Valli allarga la famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, è incinta per la terza volta. La sorella di Beatrice Valli, altra star del dating show di Maria De Filippi e dei social network, ha dato l’annuncio su Instagram, postando un tenero video con i figli Anastasia e Otto, entrambi nati dal rapporto con il compagno Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica Valli è incinta del terzo figlio

“La cosa più inaspettata di tutta la nostra vita”: così Ludovica Valli ha annunciato la sua terza gravidanza, a corredo di un dolcissimo video registrato a Dubai dove è in vacanza in cui i figli Anastasia e Otto, insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio, le baciano il pancino che cresce. In una story ha aggiunto: “Non vedevo l’ora di poterlo condividere anche con voi…Giuro, non vedevo l’ora”.

La 27enne ha un rapporto molto stretto con i suoi quasi due milioni di follower, che considera come una seconda famiglia. Ludovica Valli diventerà mamma per la terza volta: al momento non si conosce né il sesso del bebè in arrivo né la presunta data del parto.

Tra i tanti commenti di auguri e congratulazioni (non sono mancati quelli delle sorelle Beatrice ed Eleonora, anche loro molto attive come influencer) spicca quello ironico di Gianmaria: “Ed anche il prossimo anno si dormirà l’anno dopo”.

Ludovica Valli e l’imprenditore sono legati dal 2019: un amore che ha cambiato la vita dell’influencer, che si è fatta conoscere al grande pubblico con le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island. La coppia ha due figli: Anastasia, nata nel 2021, e Otto, arrivato nel 2023.

A un anno dalla nascita del secondogenito Ludovica Valli è di nuovo in dolce attesa. Del resto la modella non ha mai nascosto la voglia di avere una famiglia numerosa, con tanti bambini. “Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli”, ha detto qualche tempo fa in un’intervista a Verissimo.

Detto, fatto: il matrimonio con Gianmaria, più grande di 14 anni e di professione general manager di un’azienda tour operator, non è ancora arrivato ma il nucleo familiare diventa sempre più consistente. Un sogno diventato realtà.

La maternità non è però sempre rose e fiori e dopo la seconda gravidanza Ludovica Valli ha vissuto alcuni momenti di sconforto. “Il post-parto per me è la cosa più difficile di tutta la maternità – ha ammesso la Valli -. Non tanto fisicamente ma mentalmente”. Questo non ha impedito però alla Valli di pensare ad un altro cucciolo da amare e proteggere.

La grande famiglia delle sorelle Valli

Ludovica Valli e le sorelle maggiori Eleonora e Beatrice amano le famiglie numerose. Se l’ex tronista si appresta ad accogliere il terzo bebè entro la fine dell’anno, Beatrice – felicemente sposata con Marco Fantini, conosciuto grazie a Maria De Filippi a Uomini e Donne – è già mamma di quattro bambini: Alessandro detto Alle, Bianca, Azzurra e Matilda Luce (nata un anno fa, un mese dopo il cugino Otto). Eleonora ha invece avuto dal compagno storico Luca Babbini i piccoli Carlo Alberto e Ludovica Allegra.