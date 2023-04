Beatrice Valli è di nuovo mamma: è nata Matilda Luce

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta: anche in questa occasione l’annuncio della nascita è arrivato via Instagram, dove l’influencer ha pubblicato i primi, tenerissimi scatti in compagnia della sua piccola. Matilda Luce è il nome scelto dai neo genitori: per Beatrice e Marco Fantini si tratta della terza figlia insieme, dopo Bianca e Azzurra.

Beatrice Valli, mamma per la quarta volta: è nata Matilda Luce

Una gioia immensa per Beatrice Valli: è nata la piccola Matilda Luce, quarta figlia per l’influencer dopo Alessandro (nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi), e Bianca e Azzurra, frutti dell’amore con Marco Fantini, sposato lo scorso anno a Capri.

Beatrice ha pubblicato una serie di scatti in bianco e nero che immortalano i primi momenti insieme con la sua piccola. “Stiamo bene”, ha scritto poi tra le storie di Instagram, aggiungendo in un breve video: “Eccoci qui, un po’ stanche, ma siamo qui. Ora ci godiamo questo momento e torneremo da voi nei prossimi giorni”.

In questi mesi Beatrice Valli ha sempre tenuto informati i suoi follower dell’andamento della sua gravidanza, anche quando le cose non andavano esattamente come previsto. Non sono infatti mancati i momenti di preoccupazione, sebbene l’influencer li abbia sempre affrontati col sorriso.

Prima aveva rivelato di aver la placenta troppo bassa, problema già riscontrato durante la gravidanza di Azzurra, poi durante dei controlli aveva scoperto di avere il collo dell’utero troppo corto, condizione che l’ha costretta a stare a riposo per qualche settimana.

Nonostante i piccoli problemi di salute, per fortuna la dolce attesa è proseguita per il meglio: il 24 aprile è nata la piccola Matilde Luce, tanto desiderata dalla coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini, il loro amore

Non possono che essere al settimo cielo dopo la nascita della loro piccolina, la terza femminuccia della famiglia. La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini è nata negli studi di Uomini e Donne, quando la giovane corteggiatrice era già mamma di Alessandro. Questo non ha certo fermato il loro amore, che anzi è cresciuto giorno dopo giorno, permettendo loro di costruire una bellissima famiglia.

I due sono infatti diventati genitori prima di Bianca, nata nel 2017, e poi di Azzurra, venuta alla luce nel 2020. A coronare poi il loro sogno d’amore è arrivato il matrimonio da favola, celebrato lo scorso anno, nel maggio del 2022, a Capri, replicato a giugno (questa volta con rito religioso), in una chiesa di Milano.

Poi, a distanza di qualche mese dalle nozze, era arrivata una notizia ancora più bella per i follower della coppia, quella di una nuova dolce attesa. “Presto in sei. Questa volta non è colpa del lattosio”, aveva scritto sui social Beatrice, scherzando su chi aveva notato le forme rotonde del pancino ben prima dell’annuncio ufficiale.

“Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare“, continuava nel post, aggiungendo con un pizzico di speranza: “Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”.