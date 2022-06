“Sarà una cerimonia intima”: Beatrice Valli e Marco Fantini si risposano (con rito religioso)

Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti alle seconde nozze. Sì, avete capito bene, nonostante si siano sposati solo il 29 maggio, la coppia ha annunciato via Instagram che dopo il rito civile, celebrerà quello religioso molto presto, in forma intima. Beatrice e Marco si erano innamorati negli studi di Uomini e Donne, convolando a nozze quest’anno sull’isola di Capri.

Beatrice Valli e Marco Fantini, seconde nozze in forma privata

Beatrice Valli, rispondendo alle domande dei fan nelle storie di Instagram, ha affrontato il discorso sulle sue nozze con rito civile. La modella infatti ha pronunciato il fatidico sì, con il suo Marco Fantini, lo scorso 29 maggio, ma non in chiesa.

“Me lo state chiedendo in molti, abbiamo fatto solo il rito civile perché – spiega Beatrice ai suoi followers – per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa”.

Una scelta di “comodità”, per esigenze tecniche e non rinunciare al matrimonio da sogno a Capri, già rinviato a lungo a causa del Covid. La Valli ha però rassicurato che a breve, in una data imprecisata, o meglio top secret, ci saranno anche le nozze in chiesa, alle quali entrambi tengono molto, a Milano.

“Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”. Niente social questa volta e solo pochissimi invitati? Questa sembra l’idea di questa coppia, che, comunque, aveva già coronato il sogno d’amore con due figlie.

A tal proposito, sempre nelle stesse storie, l’influencer ci ha tenuto a precisare che non è nuovamente incinta, e che se mai dovesse accadere, i suoi fan saranno i primi a saperlo.

La storia d’amore di Beatrice e Marco

Classe 1995, Beatrice Valli è diventata mamma molto presto: aveva infatti solo 17 anni quando è nato Alessandro, il suo primogenito, bimbo frutto dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

La love story è naufragata e la ragazza ha cercato l’amore in tv, negli studi di Uomini e Donne (dove per un periodo è approdata anche sua sorella Ludovica). Tra la corteggiatrice Beatrice Valli, e il tronista, Marco Fantini è stato subito amore e la coppia, non senza critiche, è uscita insieme dal programma, e oggi hanno due figlie.

Nel 2017 è nata Bianca, e nel 2020 Azzurra. Con loro anche il primo figlio di Beatrice, Alessandro: è stato proprio lui, insieme al papà dell’influencer, a accompagnarla all’altare.

“Alessandro ha 9 anni, ma per me è già un piccolo uomo. Mi ha fatto diventare mamma, donna matura, con lui ho affrontato gioie e sofferenze: mi ha fatta crescere” ha raccontato la Valli.

La proposta di matrimonio di Marco per Beatrice è arrivato in uno dei luoghi più romantici del mondo: sulla Torre Eiffel, a Parigi. La coppia è seguitissima sui social, e lei ha superato i 3 milioni di followers, anche se non mancano mai gli haters, che l’attaccano per i suoi scatti, a loro dire, troppo audaci per una mamma.

