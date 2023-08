Beatrice Valli sotto tiro: “Puro esibizionismo”, la difesa dell’allattamento

Mamme e papà vip del 2023

Beatrice Valli lo scorso aprile ha dato alla luce Matilda Luce, avuta dall’ex tronista Marco Fantini, già padre delle sue figlie Bianca e Azzurra. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e, da allora, non si sono lasciati mai, creando una meravigliosa famiglia. A coronare il loro amore è arrivato il matrimonio celebrato il 29 maggio 2022.

L’influencer ha sempre condiviso con i suoi followers le sue esperienze da mamma, lanciando dei messaggi di accettazione dei cambiamenti del corpo durante e dopo la gravidanza. Di recente Beatrice Valli ha postato sul suo account Instagram ufficiale una foto mentre allatta la piccola Matilda Luce. Le critiche, però, non si sono fatte attendere, costringendo l’ex protagonista di Uomini e Donne a replicare a tono a un commento.

Beatrice Valli e l’allattamento

Beatrice Valli è una fiera mamma di quattro pargoletti. Il primogenito, Alessandro, è nato quando l’influencer era solo sedicenne, mentre le altre tre bambine sono nate dalla relazione con Marco Fantini. Nel 2017 è nata Bianca, nel 2020 Azzurra e il 24 aprile 2023 la famiglia si è allargata ulteriormente con la nascita della piccola Matilda Luce.

La gioia dell’intera famiglia Fantini per l’arrivo di una nuova vita è stata, fin da subito, condivisa con i followers della coppia di modelli. Marco Fantini e Beatrice Valli, infatti, hanno condiviso su Instagram degli scatti della gravidanza e hanno annunciato la nascita con un post pieno d’amore. Da allora Beatrice Valli ha continuato a condividere la sua gioia e la sua quotidianità da neo mamma sui social, raccontando anche i cambiamenti subiti dal proprio corpo. L’influencer ha raccontato il suo parto e ha svelato i chili presi durante la gravidanza, lanciano un forte messaggio di accettazione dei normali ritmi naturali.

Beatrice Valli ha anche raccontato la sua esperienza con l’allattamento della neonata: “Riprendere l’allattamento al seno al 100% non è stato semplice… Queste settimane ho cercato di annullarmi un po’ e dedicare a tempo a NOI due, ascoltare le sue esigenze… So benissimo cosa significhi dedicarsi a pieno ai nostri piccoli, a questi momenti, seppur magici anche tanto faticosi!! Vorrei che non crescessero mai”. Ma una foto che ritrae la moglie di Marco Fantini mentre allatta la piccola Matilda Luce ha scatenato le critiche degli haters.

Beatrice Valli sbotta contro gli haters

Beatrice Valli ha deciso di postare una foto mentre allatta la sua bambina su Instagram. La didascalia del post esprime tutto l’amore della neo mamma: “Attimi che fanno bene al nostro cuore”. Sotto il post dell’influencer, però, insieme ai messaggi di supporto, si sono scatenati i commenti negativi degli haters. A uno in particolare Beatrice Valli ha deciso di replicare: “Puro esibizionismo”.

L’influencer ha difeso la sua scelta con una replica magistrale: “Mi dispiace che tu la veda così! Io vedo amore, gioia, felicità e un bellissimo messaggio da tramandare, perché non condividere questi momenti così magici ? Nessuno ti ha obbligato a seguirmi!”.

Beatrice Valli ha ribadito la sua libertà di scegliere cosa condividere sul suo profilo social e la sua convinzione che l’allattamento di una mamma sia qualcosa di assolutamente bello e magico.