Beatrice Valli mostra il corpo su Instagram dopo il parto: la sua lezione sul cambiamento

Siamo stati a lungo abituati a vedere i corpi dei personaggi dello spettacolo tornare in perfetta forma dopo pochissimo tempo dal parto, ma le cose non vanno (o non devono andare) sempre così. Lo racconta Beatrice Valli nelle sue storie Instagram in cui, prima, si è mostrata in biancheria per far vedere come è il suo corpo dopo la nascita della sua quarta figlia, e poi raccontando il suo punto di vista.

Una vera e propria lezione sul cambiamento, che ci ricorda quanto sia importante rispettare i propri tempi, amarsi, seguire la naturale evoluzione delle cose.

Beatrice Valli, dopo il parto: le sue parole sul cambiamento preziose per tutte noi

Uno scatto in slip e reggiseno, accompagnato dalla scritta: “12 giorni dal parto”. Così si è mostrata Beatrice Valli nelle storie Instagram, dopo la nascita di Matilda Luce. Una foto al naturale, in cui fa vedere il suo corpo e che è il punto di partenza per una riflessione più profonda sul cambiamento, sull’accettazione di sé, sull’importanza di amarsi e rispettare i propri tempi.

Argomenti che poi ha trattato in una serie di storie Instagram “parlate” rivelando anche come è andato il parto. “La storia che ho appena postato – ha spiegato – in realtà non era per farvi vedere quanti chili ho ancora o quanti ne vorrei perdere, perché a me sinceramente non mi interessa. Come sapete tutte le mie gravidanze le ho vissute in maniera molto serena e anche il post gravidanza”.

L’influencer poi ha proseguito aggiungendo: “Il fisico che cambia è naturale, deve cambiare per poter portare la creatura dentro di noi e altrettanto ci mette per tornare come prima: a volte cambia totalmente, a volte si modifica, ma perché fasciarsi la testa o crearsi dei problemi. Se dovesse cambiare in questa quarta gravidanza non ci sarebbero problemi nel senso che l’ho vissuta sempre in maniera molto tranquilla e serena questa cosa del cambiamento e credo che si debba vivere così: senza farsi troppi problemi soprattutto in un momento così bello, così delicato, perché poi ognuno la vive in maniera diversa”.

E ha voluto rivelare anche qualche cosa di più: “Per me è stato un momento delicato sia qualche settimana prima di partorire, sia la settimana successiva al parto, che non avevo mai vissuto in realtà perché con le altre gravidanze era totalmente diverso e credo che ogni gravidanza sia a sé”.

Beatrice Valli, i chilogrammi in più dopo la nascita della quarta figlia

Beatrice Valli ha raccontato di aver preso sempre molti chili durante la gestazione. In questa ultima gravidanza è arrivata a 18,5 in più e al momento ne ha ancora 10 ma che questo: “Non mi spaventa”. Nessuna dieta in programma, perché ora si sta dedicando all’allattamento e quindi asseconda la sua fame e si nutre con ciò che ha voglia di mangiare, limitando alcuni alimenti: “Non tanto per me, ma per la bambina”.

Un argomento quello del cibo e del peso in più che ha liquidato dicendo: “E quando il mio corpo tornerà, se tornerà, come prima non è un problema mi adatterò di conseguenza”.

Parole che sono una vera e propria lezione, che mostrano quanto sia importante ascoltarsi, seguire i propri tempi, non avere fretta: ma soprattutto amarsi e vivere la bellezza di momenti unici.

Il parto di Matilda Luce, il racconto di Beatrice

L’annuncio della nascita di Matilda Luce è arrivato tramite Instagram, ma anche nei giorni precedenti Beatrice Valli condivideva con i suoi follower aggiornamenti, dal momento che erano tutti in attesa della bella notizia. E ora ha voluto raccontare a chi la segue come è andato il parto spiegando: “È stato molto più veloce rispetto agli altri”.

Poi ha raccontato con precisione ogni fase: da quando sono partite le contrazioni, al tracciato programmato, fino al ricovero in ospedale e alla nascita, con la cosa più bella: “Appena è nata la bambina l’ho presa subito io e l’ho messa corpo a corpo”. Mamma e figlia sono state così per qualche ora, un momento davvero speciale che l’influencer ha voluto condividere con i suoi tanti follower.