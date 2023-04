Beatrice Valli, il parto è vicino: “Un po’ di paura c’è. La quarta gravidanza? Diversa”

Fonte: Getty Images Beatrice Valli

Beatrice Valli aspetta il quarto bebè, il terzo insieme a Marco Fantini. La gravidanza è ormai agli sgoccioli, il parto è infatti previsto proprio per metà aprile. In arrivo c’è un’altra femminuccia e pare che Bianca, Azzurra e Alessandro siano felicissimi di avere presto una nuova sorellina da coccolare.

Nonostante sia la quarta gravidanza per Beatrice Valli, non tutto è andato come il previsto. Qualche problemino di salute ha messo a rischio la dolce attesa, ma ormai il peggio è stato superato. E ora c’è spazio solo per le cose belle. Così non poteva mancare il baby shower di rito che è stato organizzato da Cybex all’Horto Restaurant di Milano, con tanto di menu dedicato e dessert creati da Mame Louise.

Il baby shower è stato anche l’occasione per presentare in anteprima mondiale uno dei nuovi colori della collezione Platinum che lancerà il prossimo 7 giugno. Beatrice Valli ha scelto per la sua femminuccia in arrivo Cybex e-Priam con navicella Peach Pink e telaio Rose Gold. Alla festa erano presenti tra gli invitati Bianca Atzei, Cristina ed Eleonora Gerloni, Alessia Marchini e Federico Carli.

Intanto, la partecipazione di Beatrice all’edizione 2023 di Back to School, condotto da Federica Panicucci, è già epica. Le sue risposte ad alcune domande di cultura generale sono diventate virali prima ancora che venissero trasmesse in tv. Mentre su Instagram incanta con la bellezza del suo pancione al nono mese e qualcuno le scrive: “Poi me lo spieghi come si fa ad essere così bona anche con un pancione così? Brilli di luce propria BEA”.

Che cosa porterai con te per sempre del baby shower organizzato da Cybex per l’arrivo del tuo quarto bebè?

Per me, ogni bebè è un’emozione a sé… Soprattutto perché devo ammettere che questa gravidanza l’ho vissuta in maniera molto diversa dalle altre, l’attesa di questa bimba è stata davvero una sorpresa ad ogni passo, mese per mese. Proprio perché ogni gravidanza è unica, volevo che anche un momento come quello del baby shower fosse unico, ricco di emozioni anche se per me è la quarta volta. Non a caso, infatti, ho scelto come partner Cybex perché condivido con il brand gli stessi valori…è stato un pomeriggio fantastico, un momento molto intimo in compagnia dei miei parenti stretti e amici più cari. Lo porterò sempre con me!

Qual è stato il momento più emozionante?

Sicuramente il momento torta. Si sa, quello è quasi sempre il momento più emozionante di ogni festa, proprio perché riesce a riunire tutti gli invitati attorno allo stesso tavolo, riesci quindi a vedere le loro espressioni spontanee, i loro volti davvero felici… felici di esser lì a festeggiare l’arrivo della tua piccola.

Tra le invitate c’era anche Bianca Atzei, diventata mamma da poco: vi siete scambiate qualche consiglio?

Bianca è una mia grande amica, ci conosciamo da tempo. E da brave amiche, certo, qualche consiglio scappa sempre soprattutto perché ormai dopo 4 figli posso dire di esser diventata una Mamma Pro (ironica) Ma a parte piccole dritte, ogni mamma sa già come comportarsi con il proprio bimbo… è un qualcosa che vien da sé, spontaneamente. Dico sempre che ogni mamma ha il proprio sesto senso; quindi, non c’è una linea guida vera e propria da seguire, bisogna semplicemente imparare a conoscere il proprio figlio e spesso sì, anche imparare con lui. La mia esperienza, insegna anche perché i miei bimbi son così diversi tra loro!

Come stai vivendo la tua quarta gravidanza rispetto alle precedenti?

Come dicevo, nonostante fossi già preparata alla gravidanza, inaspettatamente è stata diversa dalle altre perché nel mentre ci sono state alcune situazioni nuove, non poco difficili, che ho dovuto affrontare…alcuni malesseri e problemini da monitorare. Esperienze nuove insomma, ma anche questi momenti mi son stati super utili per crescere insieme alla mia bimba, non vedo l’ora di vederla.

Il parto si sta avvicinando: sei tranquilla?

Cerco sempre di ostentare calma ma appunto, è solo un ostentare. Chiaramente anche io sono umana, eh! Un po’ di paura c’è sempre… ma so già che il Marchini mi supporterà molto, così come ha già fatto in passato.

I tuoi bimbi come hanno preso l’arrivo della nuova sorellina?

Super entusiasti! Tra di loro giocano sempre e si divertono tantissimo, quindi non vedono l’ora di avere una nuova complice. Bianca sono certa mi darà una gran mano anche perché è già una signorina e Azzurra è felicissima di non essere più la più piccola di casa e diventare una sorella maggiore! Mentre Alle… scherziamo sempre sul fatto che avrebbe preferito un fratellino, certo per giocare a calcio e fare cose da maschietti ma in realtà è super felice di essere l’ometto di casa ma soprattutto fratello maggiore. Poi, chi dice che non le possano fare lo stesso?!

E Marco Fantini come ha reagito quando ha saputo che in casa sta per arrivare un’altra femminuccia?

Scherziamo sempre sulla reazione di Marco! Però a parte gli scherzi, Marco è felice di diventare di nuovo padre e il sesso non è assolutamente importante…la cosa fondamentale è la salute. Non possiamo essere che grati dell’arrivo di questa bimba, già così meravigliosa… grati che la famiglia si allarghi sempre di più!