Beatrice Valli, ancora problemi in gravidanza: cosa sta succedendo

Beatrice Valli non smette di aggiornare i fan sulla sua quarta gravidanza, che continua a essere un po’ più complicata del previsto. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere ai suoi follower di avere riscontrato ancora qualche problema dopo l’ultima visita, confessando di dovere stare a riposo per evitare ulteriori complicazioni.

Gravidanza complicata per Beatrice Valli: lo sfogo su Instagram

Non è un periodo facile per Beatrice Valli, che si ritrova a dover affrontare nuove problematiche sulla sua quarta gravidanza. Già qualche settimana fa l’influencer aveva svelato che la gestazione non stava procedendo serenamente come avrebbe desiderato.

“Ho la placenta bassa, molto bassa” – aveva rivelato la Valli su Instagram – “era già successo con Azzurra, in questo periodo devo fare molta attenzione”. Ma allo stesso tempo aveva cercato di sdrammatizzare: “Avevo detto che andava tutto bene e invece… tac: qualcuno me l’ha tirata”.

Adesso, a distanza di poco tempo, Beatrice sta facendo i conti con un nuovo problema di salute. Come ha raccontato lei stessa, dopo delle fitte al basso ventre sempre più frequenti ha deciso di farsi visitare. “Mi vedrete spesso sul divano perché mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto”, ha spiegato l’influencer su Instagram dopo aver festeggiato il Natale in famiglia.

“Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo”, ha aggiunto. Tra quindici giorni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dovrà sottoporsi a dei nuovi controlli con il suo medico, che le dirà come proseguire e che cosa fare se il problema all’utero dovesse continuare a manifestarsi.

Ma la Valli, come è già successo in passato, ha voluto rassicurare i suoi fan, affrontando ancora una volta questo momento delicato con positività: “Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così“.

Beatrice Valli, la quarta gravidanza è sempre più complicata

La Valli ha deciso di condividere questi momenti delicati con i suoi follower, che le stanno dimostrando tutto il loro affetto e le stanno donando preziosi consigli. Nel frattempo, approfittando delle festività natalizie, Beatrice cercherà di riposare il più possibile sperando che il problema rientri.

Al suo fianco c’è come sempre Marco Fantini, suo marito, padre della bimba in arrivo e delle piccole Bianca e Azzurra. Alessandro invece, nato dalla precedente relazione della Valli con Nicolas Bovi, trascorrerà questi giorni insieme al papà per alleggerire il suo carico di lavoro.

Nonostante tutto la coppia non potrebbe essere più felice: dopo essere convolati a nozze a maggio, la famiglia Fantini accoglierà a breve un’altra bambina. L’annuncio del lieto evento era avvenuto lo scorso novembre: “Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé”, aveva scritto su Instagram con tanta ironia.

L’ex corteggiatrice aveva condiviso un doppio scatto in bianco e nero che la ritrae circondata dalla sua famiglia. E a corredo delle foto aveva scritto: “Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”.

