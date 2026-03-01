Beatrice Valli scappa da Sanremo, malore in campo per il figlio di 14 anni

Ore di paura per Beatrice Valli: il figlio Alessandro ha avuto un malore mentre l'influencer si trovava a Sanremo

Doveva essere una serata di musica e leggerezza, ma si è trasformata ben presto in altro. Sabato, poco dopo il suo arrivo a Sanremo per la finale del Festival, Beatrice Valli ha ricevuto una telefonata destinata a cambiare repentinamente i suoi programmi: il figlio Alessandro, 14 anni, aveva accusato un malore durante una partita di calcio.

L’influencer, attesa in Riviera in qualità di ospite e content creator per la serata conclusiva della kermesse musicale, non ha esitato a rientrare immediatamente a Milano. A raccontare l’accaduto è stata la diretta interessata, attraverso una storia pubblicata su Instagram, dove ha ripercorso quei momenti di paura.

Cosa è successo al figlio di Beatrice Valli, il malore in campo

Secondo quanto scritto da Beatrice Valli sui social, il figlio Alessandro si è sentito male dopo aver ricevuto una pallonata al petto durante una partita di calcio.

“Sono stati momenti di grande spavento, da mamma ancora di più”, ha scritto l’ex corteggiatrice, descrivendo l’angoscia vissuta nelle ore successive.

Determinante l’intervento della società sportiva in cui milita il giovane, la Bresso Calcio, e del personale sanitario dell’Ospedale Niguarda, che ha preso in carico il piccolo Alle.

“Professionalità, prontezza e serenità”, ha sottolineato l’influencer 31enne, rimarcando come non sia “affatto scontato essere trattati così” e di essersi sentita “accolta e al sicuro” in un momento tanto delicato.

Il lungo messaggio si è dunque concluso con un sentito ringraziamento allo staff medico che ha assistito Alessandro: “Io e la mia famiglia vi vogliamo ringraziare davvero di cuore”.

Il rapporto tra Beatrice Valli e il figlio Alessandro

Beatrice Valli non ha mai nascosto l’amore profondo che la lega al suo primogenito, nato dalla liaison con Nicolas Bovi quando lei aveva 17 anni. Un rapporto che negli anni si è consolidato e che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spesso condiviso con i suoi follower.

Alessandro è stato al suo fianco anche in uno dei momenti più significativi della sua vita privata: il matrimonio religioso con Marco Fantini. È stato proprio il ragazzino ad accompagnarla all’altare, entrando in chiesa insieme alla madre. Un gesto carico di simbolismo ma soprattutto di emozione.

Un anno fa, in un’intervista con Luca Casadei, Bea aveva affrontato anche il tema della relazione tra Alessandro e il padre biologico. “Nicolas non riconosce suo figlio come una priorità”, aveva ammesso, spiegando di aver cercato di proteggere il figlio, sdrammatizzando e alleggerendo quanto più possibile una situazione complessa.

L’episodio di sabato si è dunque inserito in un quadro familiare già delicato, ma si è concluso con un sospiro di sollievo. Dopo la paura, la gratitudine.

Beatrice Valli è anche mamma di Bianca, Azzurra e Matilda Luce, nate dal rapporto con l’ex tronista oggi modello e imprenditore Marco Fantini (che a quanto pare è rimasto a Milano e in questi giorni non l’ha seguita a Sanremo).

Nonostante le numerose richieste dei follower, Fantini ha preferito, per il momento, non rilasciare alcuna dichiarazione social sullo stato di salute di Alessandro, con il quale ha sempre avuto un legame speciale, fin dalla scelta di Beatrice alla corte di Maria De Filippi.