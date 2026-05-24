Anna Tatangelo, il Battesimo della figlia Beatrice è un sogno in rosa

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Anna Tatangelo

Una giornata dedicata agli affetti più cari e alla nuova felicità da mamma bis. Anna Tatangelo ha celebrato il Battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia riservata ma curata nei minimi dettagli. Ha condiviso sui social alcune immagini dell’evento e in poche ore ha conquistato migliaia di commenti e reazioni. Tutte assolutamente positive.

La cantante di Sora, raggiante accanto a Giacomo Buttaroni, ha mostrato ai follower alcuni attimi della festa organizzata per la secondogenita, nata lo scorso 3 gennaio. Molti sorrisi e atmosfere delicate, costruite attorno a un allestimento completamente declinato nelle tonalità del rosa.

Tra palloncini, fiocchi decorativi, orsacchiotti e composizioni floreali, la location romana è stata trasformata in uno spazio dall’estetica fiabesca e raffinata. Al centro della scena, naturalmente, la neonata, protagonista di una giornata che la sua celebre mamma ha scelto di vivere con discrezione ma anche con il desiderio di condividere un momento tanto importante con il pubblico che la segue da anni.

In una delle fotografie più apprezzate sui social, l’ex di Gigi D’Alessio posa insieme al compagno e alla figlia davanti alla grande torta, diventata uno degli elementi più commentati dell’intero party.

Un Battesimo elegante tra dettagli rosa e fiabeschi

A colpire non è stata soltanto la dimensione familiare dell’evento ma soprattutto la cura estetica dell’allestimento. Ogni dettaglio è stato studiato per costruire un’atmosfera dolce e raffinata, lontana dagli eccessi e perfettamente coerente con il gusto sofisticato della 39enne.

Tra gli elementi più fotografati i biscotti decorati con il nome Beatrice, le composizioni di palloncini rosa cipria e numerosi accessori a tema baby, scelti per rendere l’ambiente armonioso e accogliente. Una scenografia pensata per evocare leggerezza e tenerezza, capace di trasformare il Battesimo in una vera festa dal gusto contemporaneo.

I social hanno immediatamente reagito con entusiasmo. Sotto gli scatti pubblicati da Anna Tatangelo si sono moltiplicati messaggi di auguri, complimenti e commenti entusiasti. Molti utenti hanno sottolineato soprattutto l’eleganza semplice della celebrazione e la serenità trasmessa dalle immagini condivise dall’artista, che ha ormai superato il grande dolore provato dopo la rottura con Gigi D’Alessio.

Negli ultimi mesi, la Tatangelo ha raccontato con misura alcuni frammenti della sua nuova quotidianità, mostrando raramente dettagli troppo privati ma lasciando emergere tutta la felicità per questa nuova serenità conquistata.

Una nuova fase della vita tra maternità e riservatezza

Per Anna Tatangelo il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante sul piano personale. La nascita di Beatrice ha segnato infatti l’inizio di una nuova fase della sua vita, vissuta con maggiore riservatezza rispetto al passato ma anche con evidente serenità.

Accanto a lei, il compagno Giacomo Buttaroni, da sempre lontano dal mondo dello spettacolo e molto attento alla sua privacy. Proprio questa discrezione sembra aver contribuito a costruire intorno alla coppia un equilibrio diverso, più protetto e meno esposto mediaticamente. Allo stesso tempo l’ha resa più forte, tanto che c’è chi giura che la coppia potrebbe presto convolare a nozze.

Nel giorno del Battesimo erano presenti anche i familiari più stretti della cantante, tra cui i fratelli Silvia, Maurizio e Giuseppe. Le fotografie condivise sui social restituiscono il ritratto di una famiglia unita, raccolta attorno alla piccola Beatrice in una giornata dal forte valore simbolico.