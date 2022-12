Nuova delusione per Anna Tatangelo: Gigi D’Alessio “ruba” il suo sogno

Fonte: IPA Delusione per la Tatangelo, D'Alessio pronto alle nozze

La relazione tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito procede a gonfie vele, al punto che il cantautore sarebbe pronto a fare il grande passo con la madre del suo quinto figlio. Notizia che, se confermata, rappresenterebbe l’ennesima delusione per Anna Tatangelo, sua ex storica con la quale ha condiviso tanti anni di amore (e un figlio). Anna ha sempre sognato l’abito bianco, sogno che Gigi ha infranto spezzandole il cuore e che, stando ai rumors, sarebbe stata proprio una delle cause della loro rottura.

Gigi D’Alessio pronto alle nozze con Denise Esposito

Non c’è nulla di ufficiale, almeno per il momento. Eppure le voci si rincorrono sempre più insistenti e danno quasi per certe le prossime nozze tra Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito. La coppia è sempre stata piuttosto riservata in merito a questa storia d’amore che, nonostante le reticenze, sin da subito ha avuto tutta l’aria di qualcosa di serio. Sensazioni che sono state pienamente confermate dalla nascita del piccolo Francesco, il quinto figlio per il cantautore partenopeo che in modo del tutto inaspettato ha così allargato ulteriormente la famiglia.

Il settimanale Diva e Donna ha raccolto le testimonianze di fonti molto vicine alla coppia che confermerebbero la voglia di D’Alessio di convolare presto a nozze con la giovane Denise, più giovane di lui di ben 25 anni. Ma è su Gente che alcune foto hanno letteralmente scatenato il gossip: Gigi D’Alessio e Denise a Milano camminano romanticamente con il figlio nel passeggino, scambiandosi sorrisi e sguardi dolci, come qualunque coppia innamorata farebbe. Un quadro di per sé idilliaco ed emblematico del sentimento che li lega, se non fosse per un dettaglio che non è sfuggito ai più: la giovane compagna di D’Alessio, infatti, indossa all’anulare sinistro un grande (e bellissimo) anello con un diamante, che ha tutta l’aria di essere proprio una promessa di matrimonio.

Nuova delusione per Anna Tatangelo

Dopo la burrascosa rottura con Anna Tatangelo, il cantautore napoletano ha quasi immediatamente voltato pagina. Ed è stato tutto merito di Denise, con la quale c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine: quando i due hanno incrociato i loro sguardi per la prima volta, sapevano nel profondo che sarebbe nato qualcosa di importante. Cosa che è davvero accaduta nel giro di pochi mesi, una frequentazione che si è trasformata in amore e passione e ha già dato il suo più bel frutto, l’amato figlio Francesco (che tra l’altro somiglia tantissimo al papà).

Nulla di strano, in fondo al cuore non si comanda. Anche Anna Tatangelo ha provato a rifarsi una vita dando ascolto al proprio cuore, ma la storia con Livio Cori era destinata a concludersi, nonostante sembrasse che vi fossero tutti i migliori presupposti. Eppure l’indiscrezione sulle possibili (anzi, probabili) nozze tra D’Alessio e la sua Denise hanno un retrogusto amaro al quale è inevitabile pensare: Anna ha sempre sognato l’abito bianco e, secondo i rumors dell’epoca, proprio questo punto sarebbe stato tra quelli cruciali per la separazione dal cantautore dopo tanti anni di amore e la nascita del figlio Andrea, che oggi ha 12 anni.

Per lei sarebbe un duro colpo, un po’ come esser privata in qualche modo del suo sogno più grande. E proprio dall’uomo con il quale credeva di condividere il resto della sua vita.