Gigi D’Alessio, il piccolo Francesco cresce a vista d’occhio: “Tutto suo padre”

Fonte: ANSA Denise mostra il piccolo Francesco, identico a papà Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta lo scorso gennaio e da quel momento sembra perfino ringiovanito. Tutto merito dell’amore di Denise Esposito, compagna (più giovane di lui) che per qualche tempo ha deciso di tenere tutta per sé e con la quale sta vivendo una seconda vita. Sempre piuttosto riservata e lontana dai riflettori, proprio la donna ha deciso di condividere alcuni rari scatti del figlio avuto dal cantante partenopeo. Ed è impressionante la somiglianza tra il piccolo Francesco e il suo papà.

Denise Esposito e le foto del piccolo Francesco D’Alessio

Sebbene Gigi D’Alessio sia uno dei personaggi più amati della musica italiana, con uno stuolo gigantesco di fan al seguito, non ha mai voluto sbandierare ai quattro venti la sua relazione con Denise Esposito. Una scelta di tutto rispetto. Del resto la famiglia per molti è una cosa privata ed è sacrosanto il diritto di volerla preservare dal gossip (proprio per questa ragione sono in molti a puntare il dito contro le famiglie “social” come i Ferragnez). Impresa ardua per il cantante partenopeo, viste e voci che erano iniziate a rincorrersi ben prima che rivelasse la sua neonata storia d’amore.

Quando è nato il piccolo Francesco lo scorso gennaio, però, neanche Gigi è riuscito a resistere alla tentazione di condividere la sua gioia a mezzo social. “Benvenuto alla vita” aveva scritto, con tanto di targhetta informativa appesa alla culla in ospedale. E oggi a distanza di poco più di nove mesi è la sua amata Denise ad aver deciso di mostrare il figlio in tutto il suo splendore.

Una sequenza di quattro scatti che sono un inno alla gioia di vivere. Denise tiene in braccio il piccolo mentre si godono un bagno in piscina, mamma raggiante lei e lui alle prese con una delle attività più care a tutti i bambini: darle dei teneri morsetti sul naso. Un momento felice, che papà Gigi D’Alessio – orgoglioso come mai – non ha perso occasione di commentare.

Gigi D’Alessio e il piccolo Francesco, due gocce d’acqua

Con tutto l’orgoglio del mondo Gigi D’Alessio ha scritto semplicemente: “Tutto suo padre”. E ne ha tutte le ragioni. Anche i follower di Denise Esposito e i fan del cantante si sono subito accorti dell’incredibile somiglianza con il figlio Francesco che, ad appena 9 mesi di età, sembra proprio la versione “mini” del suo famoso papà. “Mamma mia come somiglia a Gigi” scrive una utente, e non è l’unica in quella pioggia di commenti: “Complimenti è stupendo uguale a papà Gigi”, “Non vorrei sbagliarmi ma l’espressione e quella di Gigi” e ancora “Gigi in miniatura!!!! Meraviglioso”.

Capelli biondi e occhi azzurri, i colori sono senza dubbio eredità della sua giovane e bellissima mamma, ma l’espressione è inconfondibile. È un po’ come tornare indietro nel tempo fino a 55 anni or sono e vedere un piccolo Gigi D’Alessio alle prese con i suoi primi bagnetti in piscina e le sue prime esperienze avventurose.

L’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Quasi nessuno avrebbe scommesso sulla storia tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito, criticata anche per via della differenza di età (cosa che a quanto pare fa ancora inutilmente scalpore). Eppure certe immagini, come quella condivisa proprio dal cantante per celebrare l’amore per la compagna, dimostrano quanto si sbagli chi si lascia guidare dai pregiudizi. La coppia è più solida che mai e il piccolo Francesco è la ciliegina su una torta a dir poco meravigliosa.