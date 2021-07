Gigi D’Alessio con la fidanzata Denise: su Instagram la prima foto insieme

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Gigi D’Alessio esce allo scoperto con la fidanzata Denise e su Instagram posta la prima foto di coppia. Dopo l’addio ad Anna Tatangelo il cantante ha finalmente ritrovato il sorriso accanto a una giovane fan. A unirli un incontro avvenuto a Capri, al termine di un concerto. 28 anni e una passione per la musica di Gigi, Denis avrebbe conquistato da subito l’artista, reduce dalla fine della relazione con la Tatangelo a cui è stato legato per oltre dieci anni e che gli ha regalato il figlio Andrea.

Gigi ha alle spalle anche un matrimonio con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli: Claudio (che l’ha reso nonno), Ilaria e Luca. La love story con Denise è stata inizialmente tenuta segreta dal cantante, forse stanco dell’ingerenza dei gossip nella sua vita. Poi i primi avvistamenti a Napoli infine la conferma con lo stesso D’Alessio che ha postato nelle Stories di Instagram una foto di coppia.

Gigi e Denise infatti hanno preso parte al matrimonio di Lele Blade, famoso rapper napoletano che è convolato a nozze con la modella Maggie Suarez. Fra gli ospiti del matrimonio che si è tenuto a Casoria anche D’Alessio che ha partecipato con la giovane fidanzata. Negli scatti apparsi nelle Stories di cantante, lui e Denise sorridono felici mentre si abbracciano. Lui è particolarmente elegante, mentre lei indossa un lungo abito rosso. Un momento magico per la coppia che sembra molto innamorata.

“Il loro è vero amore – aveva raccontato qualche giorno fa un’amica di Denise -. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista”.

Se Gigi ha ripreso ad amare grazie a Denise, anche Anna Tatangelo sarebbe di nuovo felice. Secondo alcune indiscrezioni nel suo cuore oggi ci sarebbe il rapper e attore Livio Cori.