Presunto sfruttamento di Leone, Tapiro a Fedez. Lui chiarisce

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Fedez riceve il Tapiro d'Oro

Fedez e Chiara Ferragni ancora una volta al centro della polemica dopo un video pubblicato che vede come protagonisti il figlio Leone e la tata di fiducia. Accusato di sfruttare il bambino per puro scopo economico, Striscia la Notizia ha consegnato al rapper il Tapiro d’Oro, ma Fedez si è difeso e ha chiarito con limpide parole quanto successo.

Fedez, la polemica sul presunto sfruttamento

Non passa mese senza che Fedez e Chiara Ferragni raccolgano polemiche nella loro vita. Una vita decisamente esposta e quindi sicuramente più soggetta a critiche, ma questa volta le accuse nei loro riguardi dipendono da un video pubblicato per alcuni secondi (successivamente eliminato e condiviso nuovamente senza audio) in cui si sente la tata chiedere a Leone di posare in modo sorridente prima di tornare a disegnare.

I più attenti sul web hanno registrato il video incriminato e la polemica è servita: insulti e accuse su un presunto sfruttamento che i due influencer di fama mondiale attuerebbero costantemente nei confronti dei propri figli per il solo scopo di monetizzare attraverso loro. Non è di certo la prima volta che Fedez e Chiara Ferragni sono al centro di polemiche, ma questa sicuramente le supera tutte considerando che sono stati dipinti come due genitori che hanno solo lo scopo di guadagnare, a prescindere da come è possibile arrivarci.

Il Tapiro d’Oro a Fedez: lui chiarisce

Immancabile l’intervento di Striscia la Notizia nell’affaire Fedez-Ferragni che ha monopolizzato i social per giorni, dividendo fortemente le persone. Da una parte c’è chi non ha esitato un attimo a lanciare accuse nei loro confronti, ma dall’altra c’è chi ha cercato di soffermarsi sul fatto senza vederci forzatamente del marcio e ricordando agli haters che tutti i genitori chiedono ai propri figli di fare un sorriso per scattare una foto o per fare un video, sia ora che esistono i social ma anche in passato, come succedeva ad esempio durante le recite scolastiche.

Per Fedez, però, è arrivato il Tapiro d’Oro consegnato direttamente da Valerio Staffelli; è il settimo della sua carriera, e questa volta il rapper non ci sta e risponde alle accuse in modo fermo, raccontando la sua versione dei fatti: “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, ha spiegato Fedez ai microfoni di Striscia.

“In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”, ha continuato a spiegare nel servizio di Striscia la Notizia che andrà in onda interamente nella puntata del 18 ottobre su Canale 5 (ore 20.35).

Fedez non ha dubbi sulle loro intenzioni da genitori, e rilancia puntando il dito contro altri. Sicuramente Leone e Vittoria sono due bambini molto esposti, e la questione della troppa esposizione sui social di bambini che non hanno voce in capitolo è stata anch’essa una polemica molto sentita nel tempo, ma è chiaro a tutti che solitamente i video e le foto pubblicati da Chiara Ferragni e Fedez riprendono sempre e solo momenti di vita quotidiana.