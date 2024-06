La storia tra Fedez e Garance Authié sembra andare avanti a gonfie vele. I due sarebbero in vacanza in Puglia

Nei primi mesi del 2024 una seguitissima coppia italiana ha svelato ai loro tanti sostenitori di stare vivendo un periodo di profonda crisi. Si tratta di Fedez e Chiara Ferragni che hanno fatto sognare per anni i loro followers, raccontando un amore da favola che, adesso, sembra essere finito. Sia l’influencer che il rapper, infatti, hanno raccontato, durante due diverse interviste televisive, di aver deciso di separarsi e, da allora, i due non si sono più fatti vedere insieme, a parte in occasione delle feste di compleanno dei due figli: Leona e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez, però, sono stati avvistati con altre persone che potrebbero essere i loro nuovi accompagnatori. Il nome del rapper, in particolare, è stato affiancato a quello di Garance Authié, bellissima e giovanissima modella francese. I due sono stati visti insieme, per la prima volta, all’ultimo Gran Premio di Monaco di Formula Uno e, da allora, la frequentazione sembra andare avanti senza problemi.

Anche se si è vociferato di una crisi tra i due, Fedez e Garance Authié, sarebbero in vacanza insieme in Puglia.

Fedez avvistato nuovamente con Garance Authié

I rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbero ai minimi storici. Così, almeno, è stato svelato da Fabrizio Corona, durante un suo recente intervento in un podcast online. I due coniugi sarebbero pronti al divorzio ed entrambi infastiditi per alcuni atteggiamenti del partner. Chiara Ferragni, infatti, non avrebbe apprezzato il presunto flirt del marito con Taylor Mega, mentre il rapper ha svelato di essere stato costretto ad adottare un nuovo cane, dopo essersi visto negare il permesso di tenere con sé Paloma, cucciolo dell’ex casa Ferragnez.

Ma, malgrado i rumors che lo vogliono in un rapporto particolare con Taylor Mega, Fedez è stato nuovamente avvistato, di recente, in compagnia di Garance Authié, la ragazza che teneva quasi per mano a bordo pista del Gran Premio di Monaco. I due sembravano aver già separato le loro strade ma, adesso, la modella è comparsa nuovamente al fianco del cantante nel backstage di Battiti Live a Molfetta, in Puglia.

Anche il giornalista Roberto Alessi ha condiviso il video che ritrae la ragazza insieme a Fedez e al suo staff, dietro le quinte della manifestazione canora.

Fedez e Garance Authié, le foto uguali in Puglia

vacanza nella bellissima regione del sud Italia. Nelle storie del cantante e della modella, infatti, vengono ritratti gli stessi scorci da sogno anche se i due non appaiono mai insieme nei loro contenuti digitali. Garance Authié è apparsa nel backstage di una delle tappe di Battiti Live, condotto, quest’anno, da Ilary Blasi , e che vede tra i diversi protagonisti, anche Fedez . Ma, oltre l’impegno musicale, la giovane coppia sembra stia vivendo proprio unanella bellissima regione del sud Italia. Nelle storie del cantante e della modella, infatti, vengono ritratti gli stessi scorci da sogno anche se i due non appaiono mai insieme nei loro contenuti digitali.

Fedez e Garance Authié si sarebbero concessi un periodo di relax in una masseria pugliese, con delle tipiche tende bianche che sono comparse sia nelle foto di una che dell’altro. Ma i due avrebbero anche effettuato una gita in barca, insieme al cane di lui Silvio.

Dal natante i due hanno fotografato gli stessi meravigliosi panorami pugliesi.