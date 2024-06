Un periodo certamente non facile, per Fedez, che avrebbe già rotto con la modella francese Garance Authié. La breve relazione tra i due non sarebbe durata più di due settimane, mentre le indiscrezioni confermano che il rapper di Rozzano si sarebbe accorto molto presto di non provare niente per lei e di non poter ancora costruire qualcosa di serio. Secondo Dillinger News l’avrebbe addirittura invitata a lasciare la sua casa, dove si sarebbe recata spesso negli ultimi tempi, mettendo così fine alla rapida frequentazione di cui si era già parlato moltissimo.

Fedez e Garance Authié, perché sarebbe già finita

“È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla. Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video che Garance Authié non era nulla di serio per lui. Ma in un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che. E così, lunedì mattina (il giorno della registrazione del video), Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone Sexy Shop in grandissima forma”, spiega Fabrizio Corona, rivelando così i presunti motivi della rottura tra i due.

E dire che sembravano così uniti, nonostante il rapporto fosse molto più che fresco. Abbiamo infatti visto Garance Authié aggirarsi nei pressi di Fedez durante il Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto a Montecarlo a maggio: da qui sono partite le voci di una possibile frequentazione che si sono concretizzate successivamente, alimentate soprattutto da lei che si era vista ballare sulle note di Sexy Shop e proprio sul suo canale TikTok.

Quest’amore così nuovo, che amore infine non era, è durato davvero poco. Segno che, probabilmente, Fedez ha bisogno di fare ancora chiarezza dentro se stesso dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni che ancora attende di essere definita legalmente. Per il momento è tornato alla sua musica tramite il singolo che ha rilasciato con Emis Killa e si gode i suoi due figli – Leone e Vittoria – che hanno giustamente lasciato lontani dalle loro beghe matrimoniali.

La separazione da Chiara Ferragni

Nel frattempo, i due coniugi starebbero preparando il tavolo della trattativa per la separazione consensuale, una via più semplice e meno dolorosa che potrebbe condurli rapidamente alla conclusione. Si è anche parlato di una richiesta di mantenimento piuttosto sostanziosa da parte di lei e che sarebbe per stata smentita, mentre lui avrebbe già assunto il pool di avvocati che ha seguito la causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’imprenditrice digitale, che oggi sembra particolarmente vicina al rapper Tony Effe, è rimasta a vivere nel grande attico a City Life dove si erano appena trasferiti mentre lui ha già affittato e risistemato casa dove ha accolto i suoi due bambini.