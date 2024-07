Fedez, Garance Authié lancia una frecciatina alle Ferragni?

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Garance Authié, attuale fiamma di Fedez, sembra aver preso una posizione molto netta nei riguardi di Chiara Ferragni e della sua famiglia. Un recente video da lei condiviso sui social, infatti, appare in tutto e per tutto come una frecciatina nei riguardi della famiglia dell’influencer. Ironia o caduta di stile?

La frecciatina di Garance alle Ferragni

Garance Authié, attuale fidanzata di Fedez, è un’apprezzata modella internazionale. Tra i molti brand per cui fa da testimonial c’è anche Guess, che lo scorso 25 luglio ha organizzato una sfilata a cui ha preso parte proprio la giovanissima indossatrice francese. Moltissimi e di spicco gli spettatori dello show a Forte dei Marmi, tra i quali figuravano anche Valentina Ferragni e Veronica Ferraro, rispettivamente sorella e migliore amica dell’ex compagna di Fedez. Nulla di sorprendente, se non fosse per un video pubblicato sui social dalla stessa Garance.

Visualizza questo post su Instagram

Nel carousel in questione non è passato inosservato un filmato in cui la modella si esibisce in passerella al rallenty: nel frame, tuttavia, sono ben visibili proprio Valentina Ferragni e Veronica Ferraro alle sue spalle. Una scelta che a molti follower non è apparsa affatto casuale. E se qualcuno ironizza scrivendo “Garance ha lanciato l’intero arco”, qualcun altro sembra non apprezzare:“Doveva mettere giusto il frame in cui si vedono Veronica e Valentina” nota infatti una follower. Ancora più severo un altro commento: “Dovevi mettere per forza il video dove c’è la sorella della ancora moglie di @fedez e la zia dei bambini? Ci vuole rispetto e pudore anche a 20 anni”. Pareri opposti che, tuttavia, non sembrano impensierire più di tanto la modella né il presunto fidanzato, che ha anche messo un like al post.

Garance Authié e la storia con Fedez

Garance Authié è stata fotografata insieme a Fedez per la prima volta lo scorso maggio al Gran Premio di Monaco di Formula Uno, ma secondo i ben informati i due avrebbero iniziato a frequentarsi mesi prima. Nonostante si siano rincorse le voci di una presunta rottura tra loro e il rapper sia stato immortalato anche in compagnia di altre ragazze, la frequentazione non sarebbe affatto terminata: secondo Vanity Fair, infatti, la modella e il cantante avrebbero trascorso insieme dei giorni di vacanza in Costa Azzurra, a Saint Tropez, a bordo dello stesso yatch e in compagnia di amici.

A testimonianza del fatto che la liaison prosegua a gonfie vele, inoltre, ci sono anche le interazioni sui social: i due continuano infatti a seguirsi e a scambiarsi like, dimostrando di avere quanto meno un buon rapporto. Insomma, nessun litigio tra Garance e Fedez, ma una parte dei fan continua a sperare in un ritorno di fiamma tra il rapper e Chiara Ferragni. Speranze piuttosto flebili che solo una mossa del cantante la scorsa settimana aveva in parte riacceso: dopo il ricovero in ospedale, Fedez aveva infatti nuovamente iniziato a seguire l’ex moglie su Instagram, salvo poi tornare sui suoi passi.

Un gesto inaspettato visto che proprio durante il ricovero anche lui, come la sua nuova fidanzata, aveva riservato una frecciatina all’influencer sui social, scrivendo: “Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’effetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel Tik Tok mentre sei su un letto d’ospedale”. La rappacificazione tra i Ferragnez, al momento, appare piuttosto lontana.