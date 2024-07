Fedez, vita da single tra party e nuovi flirt. Ma torna a seguire Chiara

Da qualche settimana Fedez si sta godendo la sua vita da single: dopo il ricovero in ospedale (e le polemiche riguardo alla sua salute) il rapper sembra tornato in forma, tanto da divertirsi tra party in barca, feste in discoteca, tanto mare e nuovi presunti flirt. Eppure i più attenti non si sono persi una sua mossa social che (forse) avrebbe preferito passasse in sordina: durante la notte è tornato a seguire su Instagram l’ex moglie Chiara Ferragni.

La vita da single di Fedez

Un’estate che difficilmente potrà dimenticare Fedez, quella che ha segnato il suo ritorno da uomo sposato a single (non certo senza sofferenze e qualche polemica), e che lo ha visto tornare in ospedale per un’emorragia interna. Un ricovero che fortunatamente è stato breve, tanto che adesso il rapper si sta godendo la sua estate tra la Sardegna e Saint-Tropez.

L’ex marito di Chiara Ferragni si sta rilassando, tra momenti di divertimento e qualche lusso: proprio nella villa dove ha soggiornato si è fatto arrivare il suo ultimo acquisto, una collana con 23 diamanti e smeraldi arancioni e gialli. E non sono mancati i bagni in piscina con il suo Golden Retriever, Silvio, gli amici, e qualche party.

Il rapper è stato infatti “pizzicato” nella discoteca Ritual, a Baja Sardinia, in provincia di Sassari. E il giornalista Gabriele Parpiglia è entrato in possesso di alcuni video dove Fedez era “avvinghiato a una nuova ragazza” mentre lui era “dietro alla consolle”.

Il cantante avrebbe iniziato una nuova frequentazione, dopo i flirt con Garance Authié e una nuova fiamma misteriosa. Proprio con la modella sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento a Saint-Tropez, visto che sui social sono apparsi degli scatti della stessa festa in barca dove i due sarebbero stati insieme.

Agli occhi dei più attenti però non è sfuggito un gesto del rapper, che durante la notte è tornato a seguire su Instagram Chiara Ferragni.

Il gesto verso Chiara Ferragni

Mentre Chiara Ferragni intanto è in Toscana, a Forte dei Marmi, insieme ai figli, Leone e Vittoria, e al suo fidato gruppo di amici, Fedez si gode la sua vita da single. Eppure sembrerebbe che i suoi pensieri siano ancora rivolti all’ex moglie: l’esperta di gossip Deianira Marzano ha mostrato una storia di Fedez pubblicata quando era a Villa Matilda, pochi giorni fa, dove si avvistava sul comodino una foto di coppia con l’imprenditrice digitale.

Ma non è finita qui: gli utenti più attenti in queste ultime ore hanno notato degli strani movimenti sui social, in particolare su Instagram, visto che tra i seguiti del rapper è spuntata improvvisamente anche Chiara Ferragni. Pare che sia successo nella notte, dopo aver trascorso la serata a bordo di un mega yatch insieme a Garance.

Un gesto decisamente inaspettato visto che i due avevano smesso di seguirsi nell’aprile 2024, dopo la rottura, e da allora i rapporti si sono incrinati sempre di più, con tanto di frecciatine social. L’imprenditrice digitale, però, non avrebbe ricambiato il follow (almeno per ora): seguirà una reazione di Chiara o è stato solo un errore del cantante mentre “sbirciava” il profilo dell’ex?