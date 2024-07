Fonte: IPA Fedez

Garance Authié? Sarebbe solamente un ricordo per Fedez, che è stato sorpreso in compagnia di una donna giovanissima di cui non si conosce l’identità. In vacanza con lui in Puglia, durante il soggiorno per Battiti Live, dagli scatti trapelati sembrerebbe esserci stato un bacio. Si sa ben poco della nuova fiamma dell’artista, che, dopo la separazione da Chiara Ferragni, si è riappropriato della sua vita e dei suoi spazi, tornando un po’ al passato.

Fedez, la nuova fiamma dopo Garance Authié

Ad avere sorpreso Fedez in compagnia della nuova fiamma è stato Chi: il settimanale ha condiviso alcuni scatti in cui si vede chiaramente l’artista in compagnia di una giovane donna dai capelli bruni, che viene definita “bella e misteriosa”. Sarebbe quindi già terminata la relazione con Garance Authié, con cui Fedez è stato più volte avvistato, come a Monaco e in Italia.

“Fedez ha un nuovo flirt”, ha riportato il settimanale. “Il rapper, che tra un’esibizione e l’altra si rilassa in una masseria in Puglia in compagnia di Emis Killa, sembra aver già dimenticato la modella Garance Authié, e amoreggia a bordo piscina con una brunetta bella e misteriosa. Anche lei giovanissima”. Molti utenti hanno commentato il post criticando duramente Fedez: “Ma allora era veramente la Ferragni a tenerlo a bada”.

La Authié, intanto, è tornata a Parigi: nelle storie su Instagram, ha scritto “Casa” condividendo uno scatto della Torre Eiffel. Ma non è l’unico aspetto degno di nota, considerando che nelle ultime ore è finita al centro di una piccola polemica su TikTok, dove ha condiviso un video raccontando la sua giornata da modella. “Ciao guys”, così ha salutato i suoi follower, ed è subito Ferragni vibes: “Ciao guys solo se sei Chiara Ferragni”.

La vita sentimentale di Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi, si è tanto discusso di una presunta crisi tra Fedez e Garance Authié, ma c’è anche chi non ha mai creduto in questa storia: quasi un modo per spostare l’attenzione dal suo rapporto con la moglie, Chiara Ferragni. Il rapper non si è mai pronunciato, ma non solo: sta continuando a mettere quelli che vengono definiti come “like tattici” ai post della modella, scatenando ovviamente la curiosità dei fan e dei giornali.

E Chiara Ferragni? Sembrerebbe aver scelto la strada della discrezione, contrariamente al suo ex. Tuttavia, anche su di lei non manca il chiacchiericcio, come quello riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia. Stando alle indiscrezioni, ci sarebbero forti tensioni con la mamma Marina Di Guardo.

“Ci sarebbe una forte tensione tra la Ferragni e la madre Marina. La causa sarebbe l’assenza sul lavoro della prima, i continui weekend e, badate bene, una storia d’amore della Ferragni con un manager più grande destinatario delle dediche social. Nome che non può esser svelato e situazione che preoccupa la signora Di Guardo”. Contrariamente a quanto trapelato in precedenza, dunque, la Ferragni non starebbe frequentando Andrea Bisciotti, il bell’ortopedico, bensì un uomo di cui non si può rivelare l’identità. Tra i FerragnEx, è sfida a colpi di… flirt misteriosi.