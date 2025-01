Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Fedez

Fedez torna a far parlare di sé, e questa volta non è per una nuova hit o un gesto polemico sui social. Al centro dell’attenzione c’è Matilde Caru, la ragazza che ormai tutti indicano come la sua nuova fiamma. Giovane, misteriosa e apparentemente estranea al mondo dello spettacolo, Matilde è diventata l’oggetto di curiosità non solo per i fan del rapper, ma anche per gli appassionati di gossip. Ma chi è davvero Matilde Caru? E cosa sappiamo del legame che la unisce a Fedez?

Chi è Matilde Caru, nuova presunta fiamma di Fedez

Classe 2005, Matilde Caru ha 19 anni e vive a Milano. Nonostante la giovane età, sembra già avere le idee chiare sul mantenere la propria privacy. I suoi profili social sono rigorosamente privati, ma questo non ha impedito a qualche informazione di trapelare. Alcune foto della ragazza hanno iniziato a circolare, e su Instagram sono stati notati diversi “mi piace” di Fedez ai suoi post.

La loro frequentazione è stata scoperta dai paparazzi lo scorso dicembre, quando la coppia è stata immortalata all’uscita di un ristorante milanese. In quell’occasione, Matilde aveva cercato di nascondere il volto dietro una sciarpa, ma il tentativo non è bastato a fermare l’attenzione mediatica. “Voglio tenerti nascosta“, avrebbe detto Fedez in un’intervista, facendo riferimento al desiderio di proteggere la ragazza dai riflettori.

Una fuga ai Caraibi: vacanze di relax e indiscrezioni

I due sono stati avvistati di nuovo durante le vacanze natalizie a Saint Barth, nelle Antille francesi. Gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi li mostrano insieme sulla spiaggia bianchissima, in un clima di serenità e complicità. Matilde, con un bikini essenziale e uno stile semplice ma raffinato, sembra incarnare una bellezza fresca e naturale. Accanto a Fedez, in tenuta balneare, la giovane milanese appare rilassata, ma sempre attenta a mantenere una certa discrezione.

Questa fuga romantica è stata anche un momento di unione familiare per il rapper, che ha trascorso il Capodanno con i figli Leone e Vittoria. Le immagini pubblicate mostrano la dolcezza di un padre che si dedica ai propri bambini, tra giochi e abbracci sulla sabbia.

Il dettaglio curioso sul nome della ragazza

Oltre alla differenza d’età tra i due – ben 16 anni – a far sorridere il pubblico è un dettaglio curioso: il nome di Matilde ricorda quello di Matilda, il cane defunto di Chiara Ferragni. Una coincidenza che non è passata inosservata sui social, dove i commenti ironici si sono moltiplicati.

Matilde, però, non sembra essere minimamente toccata da queste allusioni. La ragazza, pur essendo al centro di un vortice mediatico, continua a mantenere un profilo basso, rispettando la linea di riservatezza voluta da Fedez.

Chiara Ferragni, bebè in arrivo: una delle sorelle è incinta

Non solo gossip su Fedez e Matilde Caru, ma anche una possibile lieta notizia che riguarda la famiglia Ferragni. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, una delle sorelle di Chiara Ferragni è in dolce attesa.

L’imprenditrice digitale, infatti, sarebbe prossima a diventare zia per la seconda volta. La notizia, sebbene ancora non confermata ufficialmente, ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan.

Le indiscrezioni parlano di Francesca Ferragni, già mamma del piccolo Edoardo nato nel 2022, come la probabile futura mamma bis. Francesca, odontoiatra di professione e sposata dal 2023 con Riccardo Nicoletti, sarebbe dunque in attesa del suo secondo figlio.

La recente visita di Chiara alla clinica ostetrica Mangiagalli – luogo in cui è nata anche la piccola Vittoria – aveva destato sospetti su una sua possibile gravidanza. Tuttavia, questo dettaglio si lega ora alla presunta gravidanza di Francesca.

“Se la notizia dovesse essere confermata, immaginiamo la gioia di Chiara e Valentina Ferragni, pronte a rivestire il ruolo di zie ancora una volta”, ha commentato Parpiglia, lasciando intendere che la famiglia Ferragni è pronta ad accogliere un nuovo membro. Per ora, resta tutto avvolto nel mistero, ma l’attesa per una conferma ufficiale rende il gossip ancora più interessante.