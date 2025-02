Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo 2025: l’indiscrezione

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 è alle stelle, ma più che per la musica, per il tornado di gossip che lo avvolge. E al centro di questa tempesta mediatica, nemmeno a dirlo, c’è Fedez. Il rapper potrebbe sparigliare le carte con una mossa clamorosa: lasciare la gara dopo la prima esibizione. Una decisione che, se confermata, regalerebbe alla kermesse un colpo di scena degno di un reality show. Ma andiamo con ordine.

A una settimana dall’inizio della kermesse, il nome di Fedez continua a rimbalzare ovunque, e no, non per la sua hit dell’anno. Il rapper sembra ormai più protagonista delle pagine di cronaca rosa che di quelle musicali. Fabrizio Corona ha lanciato l’ennesima bomba parlando di Angelica Montini e Chiara Ferragni, e il polverone che ne è seguito potrebbe travolgere anche la sua presenza al Festival.

L’indiscrezione lanciata da Rossella Erra

Le voci su un possibile colpo di scena firmato Fedez a Sanremo si sono moltiplicate dopo che Rossella Erra ha lanciato l’indiscrezione su Rai Uno. Secondo quanto riportato, il rapper potrebbe concedersi un’unica apparizione il primo giorno del Festival, per poi svanire nel nulla come un illusionista. Una mossa che, se confermata, trasformerebbe la kermesse in un vero e proprio show parallelo, addirittura in uno spin-off dei Ferragnez.

Fedez come Emis Killa? Il grande problema del rapper

Nel pomeriggio di ieri, anche Parpiglia è tornato a parlare della questione durante il suo programma su Studio100. Secondo il giornalista, l’eventuale ritiro del cantante potrebbe essere legato al clamore scatenato dai gossip degli ultimi giorni. “Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima,” ha dichiarato Parpiglia. Il giornalista ha poi spiegato come l’attenzione su di lui non sia più centrata sulla musica, ma su questioni personali che stanno monopolizzando le discussioni.

Le ipotesi dietro una possibile uscita anticipata

Secondo Parpiglia, il rapper potrebbe essere travolto da una tempesta mediatica difficile da gestire. Tra le ipotesi più chiacchierate, l’idea che il pubblico possa riservargli una reazione gelida o addirittura ostile, magari con fischi in platea. E poi ci sono i giornalisti, più interessati ai suoi drammi personali che alla sua performance sul palco.

“Mi hanno detto un ritiro in corso, quindi Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo. Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire, però alcune sono molto facili, intuibili, metti caso dovesse essere ultimo, metti caso dovesse essere accolto da fischi, metti caso i giornalisti durante le conferenze stampa non si concentrano sulla musica, ma si concentrano su ciò che lui ha dato in pasto a noi giornalisti, perché lui è la fonte primaria di tutto quello che è successo. Credo che non è da escludere l’ipotesi che si possa ritirare la Sanremo”.

Nel frattempo, si vocifera che il rapper abbia già provato la sua canzone Battito e abbia organizzato tutto per la serata delle cover. Il colpo di scena? Un duetto con Marco Masini su “Bella stro**a”, un pezzo che, secondo i più maliziosi, potrebbe essere un siluro diretto alla sua ex Chiara Ferragni o, perché no, ad Angelica Montini, altra presenza ingombrante nella sua saga personale. Insomma, più che un Festival, questo rischia di diventare il palcoscenico perfetto per un regolamento di conti in mondovisione.