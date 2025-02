Achille Lauro rompe il silenzio su Fedez: “Spero di vederlo e chiarire”

Fonte: IPA Fedez e Achille Lauro

Protagonisti sul palco dell’Ariston, Achille Lauro e Fedez sono da diverse settimane anche al centro del gossip. Fabrizio Corona aveva infatti parlato di una presunta relazione extra-coniugale di Chiara Ferragni con il cantante romano, motivando così l’improvviso deterioramento del rapporto di amicizia tra quest’ultimo e il rapper milanese. Accuse mai confermate dai diretti interessati, alle quali, con un po’ di ritardo, Achille ha voluto rispondere proprio da Sanremo: “Fedez? Mi auguro di vederlo e chiarire” ha precisato.

Achille Lauro, le sue parole su Fedez

Giovani incoscienti è il brano presentato al Festival di Sanremo 2025 da Achille Lauro, che all’Ariston sta dando prova di grande eleganza e savoir faire. Una condotta esemplare che l’artista ha tenuto anche lontano dal palco, parlando per la prima volta della presunte lite con Fedez: secondo Fabrizio Corona, infatti, i due si sarebbero allontanati a causa di una relazione segreta tra Chiara Ferragni e il cantante romano, consumata negli anni in cui l’influencer era sposata con l’interprete di Cigno Nero. Un gossip che ha infiammato gli animi, sul quale Achille ha voluto fare alcune precisazioni.

“Alcuni hanno fatto dei pettegolezzi e della cronaca rosa il loro mestiere, e ne traggono profitto. Per fortuna io continuo a vivere nel mondo dei grandi sogni e di chi osa sognare in grande. Sono totalmente immerso nei miei progetti e, trascorrendo molto tempo a fare il mio meglio, non seguo il gossip, che sinceramente non mi interessa” ha spiegato Lauro ai microfoni de Il Corriere della Sera. L’artista, che nella serata delle cover ha duettato con la collega Elodie, ha spiegato come stanno le cose con il suo “presunto” rivale in amore: “Fedez? Per adesso non ci siamo visti e quindi non abbiamo parlato. Però magari succederà e capiterà poi… Io mi auguro di vederlo e di chiarire. Nel senso, questa qui è una roba montata da terze persone“.

Achille ha quindi fatto i suoi migliori auguri al collega, che nell’ultimo anno ha vissuto momenti molto difficili: “Gli auguro cose belle, canzone compresa. Spero veramente che se lui ha avuto dei momenti difficili in questi anni… cavolo si ri-centri”.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez e Achille Lauro

A parlare di un forte allontanamento tra Achille Lauro e Fedez, che avevano inciso insieme anche il brano Mille, era stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, rispondendo ad un post sui social pubblicato da Chiara Ferragni in merito alla relazione tra il suo ex marito e Angelica Montini, l’aveva accusata di non essere stata una moglie fedele, ma di aver a sua volta tradito il compagno proprio con Achille Lauro.

Un’insinuazione mai confermata dall’imprenditrice digitale, ma sulla quale era intervenuto l’interprete di Me ne frego: “In questo momento così bello cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso” aveva spiegato. Dichiarazioni che non avevano smentito le parole di Corona, che aveva successivamente attaccato ancora Lauro, accusandolo di fare della “retorica woke per pulirsi l’immagine”.