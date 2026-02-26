Sanremo 2026, perché Achille Lauro non ha presentato Fedez e Masini secondo scaletta

Achille Lauro è stato il co-conduttore della seconda serata ma un particolare sui lanci non è di certo passato inosservato. Il motivo

IPA Sanremo 2026, i look della seconda serata: Achille Lauro rompe la monotonia e salva l’Ariston

Il Festival di Sanremo 2026 non smette di far parlare di sé, e non solo per le canzoni in gara. Se la musica è al centro dell’Ariston, il “giallo” e il retroscena ne sono da sempre la linfa vitale. L’ultimo episodio che sta incuriosendo i moltissimi appassionati riguarda un’assenza pesante, un buco in scaletta che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e ai giornalisti presenti al Dopofestival.

Achille Lauro evita Fedez

Tutto accade intorno alle 00:03, durante la seconda serata. La scaletta ufficiale, distribuita alla stampa, parlava chiaro: Blocco 52. Carlo Conti avrebbe dovuto accogliere sul palco Achille Lauro in veste di co-conduttore d’eccezione per presentare il tredicesimo artista in gara, ovvero l’inedito duo formato da Fedez e Marco Masini. Il copione prevedeva che Lauro leggesse una breve introduzione poetica al brano, come per tutti, che anticipa il lancio dell’esibizione..

Ma quando le luci si sono accese, accanto a Carlo Conti non c’era nessuno. Il conduttore, con la consueta professionalità, ha tirato dritto presentando i cantanti in solitaria. Di Achille Lauro, sul palco, non v’era traccia.

Che fine ha fatto Achille Lauro

Il “mistero di mezzanotte” è rimbalzato immediatamente su X (ex Twitter), dove il pubblico si è scatenato nelle ipotesi più disparate. C’è chi ha ipotizzato un classico imprevisto fisiologico dell’ultimo minuto e chi, con una punta di ironia, ha immaginato il cantante bloccato nei camerini a dividere una fetta di mortadella con Laura Pausini.

Tuttavia, l’aria che si respirava al Dopofestival era ben diversa. I giornalisti hanno evidenziato come il lancio fosse previsto in scaletta e non sia avvenuto. Perché un artista così preciso dovrebbe mancare un appuntamento così importante? La risposta potrebbe non risiedere in un problema tecnico, ma in qualcosa che appartiene a un passato ormai lontano.

Il fantasma del passato: la rottura con Fedez

Il sospetto principale riguarda il rapporto, ormai ai minimi termini, tra Achille Lauro e Fedez. Nonostante il successo travolgente di Mille nel 2021, la scintilla tra i due sembra essersi spenta molto presto. Le voci di corridoio parlano di una profonda divergenza caratteriale, accentuata da una serie di indiscrezioni che per mesi sono circolate sul loro conto: una presunta “simpatia” tra Lauro e Chiara Ferragni, sbocciata proprio nel periodo più delicato della separazione dei “Ferragnez”.

Si mormora che Lauro avesse cercato un confronto civile con il rapper di Rozzano per chiarire la propria posizione, ma che la diplomazia non sia stata la via scelta da Fedez. La tensione tra i due sarebbe tale da rendere impossibile la condivisione di pochi metri quadrati di palcoscenico. Evitare il confronto diretto, saltando la presentazione, sarebbe stata quindi una scelta (o un’imposizione dell’ultimo minuto) per evitare un momento di gelo in diretta nazionale.

Se confermato, questo episodio sottolineerebbe ancora una volta quanto il carattere particolare di Fedez fatichi a trovare un equilibrio con i colleghi nel lungo periodo. In questi anni, comunque, molte cose sono cambiate. A cominciare dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, per continuare con la scelta di non mostrare più i figli fino alla serenità ritrovata al fianco di un’altra ragazza, Giulia Honegger. Ci sarà spazio per una tregua? Probabilmente sì, ma forse non adesso.

