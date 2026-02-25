Laura Pausini, bellissima ma si accende la spia della noia
Le luci si abbassano, la scalinata si illumina e sul palco arriva Laura Pausini. Total black Giorgio Armani, silhouette scolpita, spalle strutturate, ricami tono su tono che scintillano appena sotto i riflettori. È impeccabile, è costruita, è assolutamente in controllo. E forse è proprio questo il punto. Dopo una prima serata già abbastanza flat, questo ritorno all’austerità non aiuta a cambiare ritmo. Il taglio è rigoroso, il cappottino allunga la figura, la linea è perfetta. Ma l’emozione? Non pervenuta. È un look che rassicura, non che sorprende. Bello, sì. Memorabile, no. E quando Sanremo ha bisogno di una scossa, la sicurezza può diventare silenzio.