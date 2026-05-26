Achille Lauro sarà il direttore creativo di Dondup, la prima sfilata a San Siro

Achille Lauro debutta come direttore creativo di Dondup e porta nella moda il suo stile visionario e fuori dagli schemi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Achille Lauro

Achille Lauro ha sempre avuto un rapporto speciale con la moda, molto prima che il suo nome venisse accostato ufficialmente ai grandi brand del lusso. Per lui gli abiti non sono mai stati semplici accessori di scena, ma un linguaggio vero e proprio, uno strumento attraverso cui raccontarsi e provocare.

Le sue ispirazioni mescolano glam rock, couture, cultura underground e riferimenti iconici agli anni Settanta e Ottanta, creando uno stile immediatamente riconoscibile e fuori dagli schemi. Dai look teatrali di Sanremo agli outfit genderless sui red carpet, Lauro ha trasformato la moda in una parte fondamentale della sua identità artistica, diventando una vera icona di stile contemporanea. E ora il cantante avrà modo di sperimentare in prima persona visto che è stato nominato direttore creativo del brand Dondup.

Achille Lauro arriva da Dondup: curerà la direzione artistica delle collezioni

Achille Lauro non è mai stato soltanto un cantante: negli anni ha costruito attorno a sé un immaginario preciso, fatto di provocazione, eleganza teatrale, trasformismo e moda vissuta come una vera forma d’arte. E forse era solo questione di tempo prima che il suo percorso prendesse una direzione ancora più fashion. Adesso, infatti, l’artista romano compie un nuovo passo e debutta ufficialmente nel ruolo di direttore creativo di Dondup, uno dei brand italiani che più ha contribuito a rivoluzionare il mondo del denim nel nostro Paese.

La notizia ha immediatamente acceso la curiosità del mondo della moda e dello spettacolo perché, se c’è un artista italiano capace di trasformare ogni apparizione pubblica in un manifesto estetico, quello è proprio Achille Lauro. Dai look provocatori di Sanremo alle campagne fashion, fino agli outfit genderless che hanno contribuito a ridefinire il concetto di mascolinità nella musica italiana, Lauro ha sempre usato gli abiti come parte integrante della sua narrazione artistica.

Il suo ingresso in Dondup non arriva quindi come un fulmine a ciel sereno, ma come la naturale evoluzione di un percorso iniziato anni fa. Già nel 2023 aveva sperimentato il ruolo di creative director con il progetto Les Enfants Terribles, nato insieme a Vogue Forces of Fashion, dimostrando di avere una visione estetica precisa e soprattutto contemporanea.

Secondo le anticipazioni trapelate nelle ultime ore, Lauro non si limiterà a essere un semplice volto del marchio, ma avrà un ruolo attivo nello sviluppo creativo del brand curando la direzione creativa delle collezioni. Un cambiamento importante anche per Dondup, che negli ultimi anni ha cercato di avvicinarsi sempre di più a un pubblico giovane, trasversale e internazionale.

Il debutto con la prima collezione a San Siro

Achille Lauro dunque è pronto a inaugurare una nuova fase della sua carriera entrando ufficialmente nel mondo della moda come guida creativa di Dondup. Il debutto ufficiale avverrà il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano, durante il suo concerto-evento, dove presenterà in anteprima la prima collezione firmata per il brand.

Un progetto che l’artista considera molto più di una semplice collaborazione, tanto che ha dichiarato: “Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore”, spiegando di voler raccontare l’eleganza come un’attitudine e non come un semplice dettaglio estetico.

Il suo lavoro coinvolgerà sia la linea donna che quella uomo, oltre agli accessori, con l’obiettivo di rinnovare l’identità di Dondup mantenendone però intatta l’essenza. Anche il CEO di Dondup Mauro Grange ha mostrato grande entusiasmo e ha definito Lauro “un’artista capace di portare al marchio una visione creativa forte e contemporanea”.

Nato nel 1999 a Fossombrone, nelle Marche, Dondup ha costruito la propria identità partendo dal denim e trasformandolo nel cuore delle sue collezioni prêt-à-porter. Nel tempo il brand ha saputo evolversi, adattandosi ai gusti di un pubblico sempre più attento e internazionale, senza perdere il proprio spirito originale.

Dal 2020 la produzione è diventata interamente Made in Italy, mantenendo però un’estetica cosmopolita e contemporanea. Tra gli elementi distintivi del marchio c’è anche la scelta di utilizzare denim giapponese per reinterpretare alcuni dei suoi modelli più iconici, unendo artigianalità, ricerca e innovazione. Ora Achille Lauro è pronto a integrare questa storia con la sua inconfondibile vena creativa.