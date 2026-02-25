Sanremo 2026, chi veste Achille Lauro al Festival

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo ed è pronto a lasciare di nuovo il segno con i suoi look ricercati e studiati insieme allo stylist di fiducia Nick Cerioni

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Achille Lauro

Sul palco del Festival di Sanremo la moda non è mai un dettaglio, e quando il protagonista è Achille Lauro diventa racconto, visione, dichiarazione estetica. Da anni l’artista romano ci ha abituato a look ricercati e stravaganti, in grado di catturare subito l’attenzione.

E quando Carlo Conti ha annunciato il suo nome come co-conduttore della seconda serata, la domanda è stata spontanea: come si vestirà Achille Lauro? Per il 35enne il palco dell’Ariston non è mai stato solo una questione di musica, ma un luogo di trasformazione in cui identità, performance e stile si fondono in una narrazione sempre nuova e unica.

Sanremo 2026, i vestiti di Achille Lauro al Festival

Dai velluti Gucci alle provocazioni a torso nudo del 2020, fino ai tableau vivant del 2021 e all’immaginario da divo contemporaneo del 2025, ogni apparizione di Achille Lauro a Sanremo – costruita con lo stylist di fiducia Nick Cerioni – è diventata pop.

Più che abiti, veri atti scenici capaci di fissarsi nell’immaginario collettivo. Il possibile ritorno alla sartorialità di Dolce&Gabbana – già scelta in momenti chiave – resta una delle ipotesi più affascinanti per l’edizione di quest’anno.

IPA

Ma per ora nessuna anticipazione social, nessun dettaglio svelato: il mistero è parte dello show che Achille condividerà con Laura Pausini, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. Che sia couture teatrale o un twist radicale fuori dagli schemi, una cosa è certa: Lauro non indossa semplicemente un look, lo trasforma in storia, riscrivendo ogni volta il codice estetico del Festival.

IPA

Per la conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026 il cantante ha optato per un’eleganza classica. Ha scelto un pantalone a spina di pesce completato da maglia e cappotto nero. E immancabili occhiali neri, tolti però durante le foto di rito insieme a Carlo Conti, Pilar Fogliati e Lillo.

Notizia in aggiornamento