Achille Lauro, chi lo veste a Sanremo 2025

Fonte: IPA Achille Lauro, 10 look da divo spregiudicato e trasgressivo (e quanti scandali)

Achille Lauro è uno dei protagonisti più attesi di questo Festival di Sanremo 2025: un po’ per il suo nuovo brano, Incoscienti Giovani, in cui il cantante porta in scena una ballata dolce e romantica dal sapore retrò ambientata nella periferia romana, i cui protagonisti sono ragazzi tormentati che trovano la salvezza nell’amore, e un po’ perché c’è grande attesa per scoprire quale look adotterà quest’anno sul palco dell’Ariston, vista la sua capacità unica di mescolare musica, arte e moda.

Achille Lauro, look firmati Dolce&Gabbana sul palco di Sanremo 2025?

Si sa, Sanremo non è soltanto una kermesse musicale, ma anche un’occasione in cui ammirare (e commentare) i look dei cantanti in gara, dei presentatori e degli ospiti, in un turbinio di cambi d’abito che spesso rimangono nella storia del costume.

Tra i protagonisti più attesi, da questo punto di vista, c’è proprio Achille Lauro che da sempre ci ha abituati a look tutt’altro che scontati e convenzionali, ma cosa indosserà quest’anno sul palco dell’Ariston per interpretare il suo brano Incoscienti Giovani? Ci sono diverse opzioni possibili, ma ancora nulla di certo visto che Nicolò Cerioni, lo stylist del cantante, non ha voluto rivelare nulla sui look scelti. In molti pensano che a Sanremo 2025 il cantante indosserà le creazioni firmate da Dolce&Gabbana, visto che in diverse occasioni lo abbiamo visto con gli abiti griffati del duo di stilisti italiani. Non solo: Achille è anche apparso come ospite all’ultima sfilata di D&G dal titolo Paparazzi durante la recente Settimana della Moda Maschile di Milano, dunque la scelta stilistica sembrerebbe andare verso quella direzione. Tuttavia, conoscendo il cantante e la sua voglia di stupire, non è detto che la scelta sia così scontata e chissà che non faccia di nuovo incursione nel magico mondo dei costumi firmati Gucci, come già fatto in passato.

Achille Lauro, lo stile eclettico e genderless che sfida le convenzioni

Fin dai suoi esordi nel mondo della musica, lo stile di Achille Lauro ha stupito tutti per la sua potenza espressiva: grazie al suo mix esplosivo di estetica glam, riferimenti storici e contaminazioni artistiche, il cantante è riuscito ad imporsi non solo come interprete, ma anche come vera e propria icona di stile. Il suo guardaroba, che spazia dal punk al barocco, dal rock anni ’70 all’alta moda, è sempre stato caratterizzato da un uso audace di tessuti lussuosi, colori sgargianti e dettagli eccentrici, anche se negli ultimi tempi ha virato più verso il mood old style tipico del dandy ottocentesco, con capi in colori scuri e dal taglio sartoriale impeccabile.

Di sicuro ogni sua apparizione pubblica diventa un vero e proprio manifesto visivo, un’esibizione in cui l’abbigliamento diventa parte integrante della performance, basti pensare a quanto accaduto nelle passate edizioni di Sanremo quando ha stupito il pubblico con look teatrali e simbolici. Dalla tunica dorata ispirata a San Francesco al completo rosa con mantello in stile Ziggy Stardust, fino all’omaggio alla Marchesa Luisa Casati con trucco drammatico e abito ottocentesco, Achille Lauro si è fatto autentico portavoce di uno stile genderless, indossando e interpretando abiti che sfidano le convenzioni di genere.

Sicuramente un ruolo di primo piano lo hanno ricoperto anche gli stilisti di fama internazionale e i brand d’alta moda che hanno scelto di vestirlo, come Gucci, Dolce & Gabbana e Valentino solo per citarne alcuni, fondamentali nella storia stilistica di Lauro per creare look che mescolano il lusso con l’irriverenza della cultura pop. Insomma, Achille Lauro non si limita a seguire le tendenze, ma le ridefinisce, portando avanti un’estetica rivoluzionaria che mescola arte, musica e moda in un linguaggio unico e riconoscibile e per questo c’è grande attesa per la sua presenza sul palco dell’Ariston in questo Sanremo 2025.