Sanremo 2025, Achille Lauro canta Inconscienti Giovani. Di cosa parla la canzone

Fonte: IPA Achille Lauro

Fra i Big in gara a Sanremo 2025 c’è anche Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Una canzone che – come ha raccontato lui stesso – racconta la vita vera e spinge a riflettere.

L’artista romano ha un legame speciale con il Festival che gli ha portato spesso fortuna. A partire dal 2016 quando con Rolls Royce scatenò le polemiche, ma riuscì anche a conquistare il favore del pubblico.

Nel corso degli anni Lauro non ha mai spezzato il suo legame con Sanremo, prendendo parte spesso alla kermesse sia come ospite che come concorrente in gara. Proprio per questo Carlo Conti ha scelto di inserirlo nella lista dei cantanti che si sfideranno per trionfare sul palco dell’Ariston.

Martedì 11 febbraio – la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – sarà l’occasione perfetta per ascoltare finalmente Incoscienti Giovani.

Sanremo 2025: testo e significato di Incoscienti Giovani

Incoscienti Giovani è il titolo della canzone che Achille Lauro ha scelto di portare a Sanremo 2025. Un brano molto particolare che è stato già paragonato, seguendo lo stile dell’artista, ad una poesia.

Nel testo di Incoscienti Giovani, come sempre, Lauro porta la vita vera e racconta momenti legati alla quotidianità, svelando cosa si nasconde dietro la ricerca dell’amore e la difficoltà di rapportasi con la famiglia.

Nel corso della finale di Sanremo Giovani, d’altronde, il cantante aveva presentato il brano a Carlo Conti, raccontando anche la sua svolta artistica.

“Mi sento a casa. Ma ora è un Festival diverso – aveva chiarito -. La canzone Incoscienti Giovani si ispira a storie vere e parla un po’ di noi, giovani incoscienti”.

Per Achille Lauro, Sanremo 2025 rappresenta la quarta partecipazione in gara al Festival. Nel 2016 il cantante aveva sorpreso tutti, portando sul palco Rolls Royce, l’anno successivo era stata la volta di Me ne frego. Mentre nel 2022 era tornato ancora una volta al teatro Ariston con Domenica.

Ma non è finita qui, perché Achille Lauro è stato spesso ospite del Festival di Sanremo. Nel 2021 ha preso parte alla kermesse come presenza fissa, mentre nel 2023 ha realizzato un medley collegandosi dal Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Chi è Achille Lauro, cantante a Sanremo 2025

Classe 1990, Achille Lauro – vero nome Lauro De Marinis – è nato e cresciuto a Roma. A introdurlo al mondo del rap, ancora giovanissimo, è stato suo fratello. Nel 2012 è uscito il suo primissimo mixtape, realizzato insieme a Boss Doms, seguito da un secondo lavoro realizzato con Honiro Label e intitolato Harvard.

Da quel momento la popolarità di Achille Laura ha iniziato a crescere, grazie anche alla collaborazione con artisti come Marracash, Noyz Narcos e Shablo.

Nel 2014 esce Immortale, primo album in studio con l’intervento di ospiti come Coez, Marracash, Gemitaiz e Noyz Narcos, capace di farsi notare per metriche straordinarie e un ottimo flow. Il resto è storia, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2019, che ha consentito al grande pubblico di scoprire il talento di Achille Lauro.

Provocatorio ed eccentrico, con le sue esibizioni – considerate delle vere e proprie performance artistiche – il cantante romano ha saputo far parlare di sè, dimostrando talento e originalità.