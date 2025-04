L’amore di Lauro per Roma e i suoi fan: concerto a sorpresa a Piazza di Spagna

Achille Lauro: concerto live a sorpresa per i suoi fan a Piazza di Spagna per presentare il nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile

Fonte: Getty Images Achille Lauro a Che Tempo Che Fa, marzo 2025

Achille Lauro, uno del Popolo. Il cantante romano non ha mai nascosto la voglia di mantenere un contatto costante e vero con il suo pubblico, quel “Senato” da sempre giudice supremo del successo di ogni artista, lui in primis. Se a ciò si aggiunge l’amore viscerale per la propria città, Roma, si spiega perché abbia scelto, a sorpresa – rivelato solo poche ore prima dalle sue pagine social – di esibirsi in un live show nella suggestiva cornice di Trinità dei Monti, per presentare alcuni brani del suo nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile.

ROMA, stanotte è per te. Ci vediamo oggi 14 APRILE A PIAZZA DI SPAGNA alle 20.30 nella mia Roma.

Come riporta il sito Ansa: “Sotto una pioggia leggera, Achille Lauro, davanti a circa duemila fan assiepati intorno alla fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna a Roma, ha presentato in anteprima alcuni brani del nuovo album Comuni mortali, in uscita il 18 aprile. Un’ora circa di live show dalla scalinata di Trinità dei Monti, annunciato solo poche ore prima sui social, con dieci brani in scaletta, tra cui anche Incoscienti giovani, in gara all’ultimo festival di Sanremo. Non è mancata la versione live di Rolls Royce e un omaggio ad Antonello Venditti con Notte Prima degli esami.

Achille Lauro: grandissimo uomo di marketing o artista sinceramente attaccato alle sue radici e ai suoi fan. Probabilmente entrambe le cose, d’altronde lui non smette mai di ripeterle: “La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera”. E ancora: “Le parole contano molto, ma è l’anima che trasmetti”. E lui, in questo, ci riesce benissimo.