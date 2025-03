Achille Lauro annuncia Comuni mortali, il nuovo album: data di uscita

Achille Lauro è pronto per "Comuni mortali", un nuovo e intimo album tra trasformazione e nuove consapevolezze

Fonte: ANSA Achille Lauro

Achille Lauro è tornato: dopo una bellissima esperienza come giudice di X Factor e la partecipazione a Sanremo 2025, il cantante di Bam Bam Twist annuncia l’uscita di un nuovo e importantissimo disco.

Il nuovo album si intitola Comuni mortali e rappresenta un punto decisivo della carriera di Lauro: annunciato non a caso il 16 di marzo, il disco appare come una metamorfosi artistica senza precedenti, che Lauro non vede l’ora di donare ai propri fan. Ecco la data di uscita ufficiale e tutto quello che sappiamo.

Achille Lauro annuncia “Comuni mortali”, la data di uscita

Da estroso e divisivo a elegante con una vena malinconica e intima: Achille Lauro, nel corso di una carriera che lo ha sempre visto nella rosa degli artisti più acclamati e interessanti della scena musicale italiana, ha saputo reinventarsi e mostrare ai propri fan una serie di sfaccettature diverse e articolate.

Canzoni più ritmate ma anche romantiche ballad, con testi in grado di fotografare emozioni intime e spesso complicate in un percorso che lo ha visto crescere, maturare e, forse, esprimere una consapevolezza di sé e del mondo più matura rispetto ai suoi primi album.

Comuni mortali, il suo nuovo album, sembra essere proprio questo: un progetto che, a cinque anni dall’uscita di 16 marzo, racconta una metamorfosi. Ad annunciarne l’uscita è stato lo stesso Achille Lauro, che per omaggiare il giorno che dà il titolo a uno dei suoi singoli più amati, ha condiviso sui suoi canali social la cover del nuovo album raccontando: “A 5 anni dall’uscita di 16 marzo ecco il mio modo per ricambiare tutto questo amore. L’album più importante della mia carriera”.

“Comuni mortali”, il significato della copertina del disco

Riguardo a Comuni mortali, Achille Lauro ha preferito mantenere una certa riservatezza nel momento dell’annuncio di uscita: il cantante non ha infatti condiviso, per il momento, nessuna lista delle tracce. È possibile, però, che all’interno dell’album i fan possano ascoltare Incoscienti giovani, la canzone che Achille ha portato sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2025 arrivando al settimo posto della competizione.

Tra grande mistero e aspettative, il cantante ha però voluto raccontare qualcosa della copertina dell’album che, su tinte bianche e nere, lo vede protagonista insieme a una farfalla: “Secondo alcune credenze le farfalle sono considerate lo spirito della foresta e le anime dei defunti che tornano a visitare i loro cari” ha scritto il cantante.

A corredo della cover, un video in cui si vede una crisalide che, di fatto, aiuta i bruchi a prepararsi per una metamorfosi: una nuova vita da farfalle che sembra strizzare l’occhio al concept del suo progetto.

Il concetto di trasformazione è infatti centrale nell’album del cantante di Amore disperato: così come la crisalide si schiude per dare vita a una farfalla, anche Lauro racconta un cambiamento profondo. Un passaggio delicato e intenso che lo ha portato a una nuova consapevolezza artistica e personale. Comuni mortali sembra infatti essere la piena espressione di questa evoluzione, un nuovo capitolo che segna la sua crescita e la sua rinascita.