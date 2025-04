Achille Lauro è single? La sua verità e le parole sui figli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Achille Lauro

Achille Lauro è single? Il cantante, da sempre particolarmente riservato, rompe il silenzio e per la prima volta parla della sua vita privata. In occasione della presentazione del suo nuovo album, intitolato Comuni mortali, l’artista, reduce del successo di Sanremo, ha deciso di sbottonarsi un po’ rivelando qualcosa sulla sua situazione sentimentale.

Achille Lauro è single? La sua risposta

Da sempre attento a proteggere la sua vita privata, Achille Lauro è stato coinvolto spesso – suo malgrado – nei gossip. L’ultimo riguarda Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona infatti Lauro avrebbe vissuto una notte d’amore con l’influencer quando era ancora sposata con il rapper.

“Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere – aveva replicato lui alla vigilia di Sanremo – io fortunatamente vivo ancora nel mondo dei sognatori. Il gossip non lo seguo e non mi piace, si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna renderci conto che questo non è tanto diverso”.

Dichiarazioni respinte al mittente da Achille, che non ha mai voluto rivelare nulla riguardo il suo privato, lasciando parlare invece la musica. Proprio per questo è stata una sorpresa la sua voglia di raccontare qualcosa di più sulla vita sentimentale al termine del concerto a sorpresa a Piazza di Spagna, a Roma.

“Problemi con le donne non ne ho mai avuti – ha confessato Lauro -. Basta essere gentili. C’è questa cosa che l’uomo vuole farsi vedere macho, ma la donna è troppo superiore, se vuole ti rovina in tre secondi. Io ripartirei dalla gentilezza: aprire una porta, regalare un fiore”.

Il cantante ha poi rivelato di essere single dopo una lunga storia d’amore, ormai finita. “Per tanti anni sono stato una con una ragazza, so cos’è l’amore relazione – ha rivelato -. Ora lo vivo diversamente. La relazione è un’altra cosa che non ho; fortunatamente so stare da solo. Non ho quell’esigenza”.

Achille Lauro: matrimonio e figli, le sue parole

Achille Lauro non si è tirato indietro nemmeno di fronte alle domande riguardo il futuro e la possibilità di diventare padre. Del matrimonio ha detto: “Il giorno che farò questo atto di coraggio e stare insieme e condividere la vita sarà veramente la persona per cui ne varrà la pena. La mia libertà vale troppo”.

L’artista ha poi aggiunto: “Un figlio? Mi piacerebbe tantissimo ma ora ho tante cose in testa e deve veramente valerne la pena. Un figlio è una conseguenza di qualcosa di grande; non è che ‘faccio un figlio perché ho 35 anni’”.

Classe 1990, Achille Lauro è senza dubbio uno dei cantanti più amati del momento. Originario di Roma e autore di canzoni cult, Lauro riesce ad essere tanto istrionico sul palco quanto riservatissimo per quanto riguarda la sua esistenza.

Qualche tempo fa si era parlato di una relazione con Giulia Toscano, sorella di Sarah Toscano. Ma l’artista non aveva smentito nè confermato la storia. Prima ancora era stato fatto il nome di Francesca, una ragazza conosciuta da tempo da Lauro. I due erano stati paparazzati durante una giornata spensierata, fra baci e carezze sotto il sole. Anche in questo caso però il cantante di Incoscienti Giovani non aveva rilasciato dichiarazioni al riguardo, preferendo il silenzio.