Le ultime indiscrezioni svelano che Chiara Ferragni, in passato, aveva tradito Fedez con Achille Lauro. Ad affermarlo è Fabrizio Corona

La favola d’amore che ha unito per tanti anni Chiara Ferragni e Fedez sembra essersi definitivamente conclusa. Dopo diversi rumors, infatti, i Ferragnez hanno annunciato la loro intenzione di separarsi a inizio 2024 e, da allora, non sono mancate le indiscrezioni che li vedono legati a dei nuovi compagni.

Il rapper, in particolare negli ultimi mesi, è stato avvistato insieme a diverse ragazze ma sembra che, con nessuna di loro sia riuscito a creare un nuovo rapporto duraturo. Al contrario, negli ultimi tempi, Chiara Ferragni sembra aver creato una relazione importante con Giovanni Tronchetti Provera, con cui si è mostrata in pubblico insieme ai loro rispettivi figli.

Molte le indiscrezioni che sono circolate anche sul passato della coppia e suoi presunti tradimenti del rapper. Nelle ultime ore, però, dei nuovi rumors accusano Chiara Ferragni di essere stata infedele al marito.

Chiara Ferragni e Achille Lauro, i rumors

Chiara Ferragni avrebbe cominciato una nuova storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e del presunto flirt estivo con Silvio Campara. I due avrebbero trovato una forte intesa, anche se sembra che la famiglia dell’imprenditore non sia entusiasta di quest’unione.

Negli ultimi mesi, però, si è parlato molto anche del presunto tradimento di Fedez con Tayolor Mega, che aveva rivelato che i Ferragnez fossero, in realtà, una coppia aperta. Eventualità, questa, smentita fortemente dall’imprenditrice digitale che, adesso, è al centro di una nuova indiscrezione.

Secondo quanto rivelato recentemente da Fabrizio Corona a Dillinger News, infatti, Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez in passato con un altro cantante,Achille Lauro: “Questa è una notizia che noi vi possiamo confermare perché da fonti dirette sappiamo benissimo che Chiara, una volta finito il matrimonio, ha ammesso a Federico della liaison. Una cosa che lui non ha minimamente accettato ed è da quel giorno che i due non si sono più rivisti”.

Fedez e Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025

Tra Chiara Ferragni e Achille Lauro ci potrebbe essere stata una breve liason, durante il matrimonio dell’influencer con Fedez e, tra pochi mesi, i due cantanti si troveranno sullo stesso palco, quello dell’Ariston: “Non appena è stata annunciata la lista dei cantanti di Sanremo tutti hanno subito pensato al dissing che c’è stato tra Tony Effe e Fedez. I vari giornaletti e giornaloni hanno ipotizzato chissà quale scontro si potesse verificare tra i due. I complottisti hanno gridato al fatto che era tutto ordito ad arte. Ragazzi, qui la verità come al solito ve la diciamo solo noi: la vera potenziale lite che può accadere in quel di Sanremo vede sì protagonista Fedez, ma l’avversario si chiama Achille Lauro“.

Ma secondo l’esperto di gossip, tra i big del prossimo Festival di Sanremo, ci sarà anche un altro artista con cui Fedez ha avuto a che ridire: “Sicuramente per il rapper non sarà un ritrovo di amici quello del Festival, perché, oltre a loro due, c’è una terza persona che ha voltato le spalle a Federico e che lo ha pugnalato e si chiama Tananai… E ora che cosa diranno tutti quelli che avevano additato Fedez come il traditore della coppia? A quanto pare, e ne siamo certi, a tradire è stata anche lei”.