Taylor Mega a Le Iene: “Fedez ha tradito Chiara con me? Erano una coppia aperta”

Complice il dissing tra Fedez e Tony Effe, si è parlato a più riprese di una relazione tra il rapper milanese e Taylor Mega, ex fidanzata del suo rivale. Un flirt che, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe consumato quando il cantante era ancora sposato con Chiara Ferragni. Ma Fedez ha davvero tradito la sua ex moglie? La risposta è arrivata a Le Iene dalla stessa Taylor Mega, che ha candidamente ammesso: “Non può esserci tradimento in una coppia aperta”.

Taylor Mega parla del flirt con Fedez a Le Iene

Fedez e Tony Effe sono stati protagonisti nelle ultime settimane di una battaglia a suon di rap e frecciatine sui social. I due non si sono limitati a “dissarsi” a vicenda, ma hanno tirato in ballo anche le rispettive ex compagne: Tony avrebbe infatti avuto un flirt con Chiara Ferragni, mentre Fedez avrebbe addiritturo tradito la moglie con Taylor Mega, un tempo fidanzata del suo rivale. Già intervistata da Striscia la Notizia l’influencer friulana si era espressa sulla vicenda, ed è tornata sulla questione anche ai microfoni di Le Iene.

Fonte: IPA

“Prima del dissing non ci sono stati degli accadimenti. Fedez sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha chiesto se mi andasse di fare questa cosa. Il giorno dopo, però, mi sono sentita male, mi sono fatta un piantino perché in quel momento avevo messo fine ad un capitolo” ha raccontato Taylor sulla sua partecipazione al video contro Tony Effe.

In merito al flirt con il rapper milanese, la Mega ha comunque voluto fare delle precisazioni: “Corona ha accusato Fedez di aver tradito Chiara con me? In realtà non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. Parlo di un tipo di relazione in cui hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”. Incalzata da Wad, che le ha chiesto se gli incontri fossero avvenuti quando Fedez era ancora sposato, la modella non si è comunque esposta: “Indagate voi, non voglio dire io le cose”.

Di una cosa, però, la Mega si dice certa: “Se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non risale al 2019. È una cosa molto recente. Tra me e Fedez era più una cosa fisica, passionale. Non scriveva niente di che, io avevo la mia tangente e partivo”.

Taylor Mega su Chiara Ferragni: “Non è coerente”

Taylor Mega non è l’unica donna coinvolta nel dissing. Nei testi di Fedez e Tony Effe sono state tirate in ballo anche Chiara Biasi e Roberta Carluccio: “In merito a Chiara Biasi penso che anche Fedez, come me, dovesse togliersi un sassolino dalle scarpe. Ma anche lì c’è sessismo: se un uomo fa uso di ketamina bene, bravo. Se lo fa una donna è disgustoso. Per Roberta mi dispiace molto, e condivido tutte le parole della sua replica”.

Diverso, scenario, invece, nei confronti di Chiara Ferragni, per la quale l’influencer non ha speso belle parole: “Non è che se mi definisco femminista non posso avere litigi con altre donne in futuro. A me non piacciono le persone che non sono coerenti. Tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono”.