Fonte: IPA Fedez

Fabrizio Corona non molla la presa sui Ferragnez. Il tema è troppo ricco e succulento per fare un passo indietro proprio ora. Adesso che il rapper è sul palco più importante d’Italia, poi. Ha così fatto ritorno al podcast Gurulandia, dalla cui poltrona ha lanciato un nuovo aggiornamento sul tema tradimenti tra gli ormai ex coniugi.

Fedez e Melissa Satta

È intricato l’intreccio che vede al centro Fedez. L’episodio di Falsissimo sembrava aver esaurito il tema dei suoi tradimenti e invece Corona non lascia andare “l’amico”. Dopo aver tentato di riequilibrare il tutto, scagliandosi contro Chiara Ferragni nell’ormai ben noto episodio 5, ha fatto un passo indietro.

Il suo racconto parte da Giulia De Lellis, ricordando come lei si sia sentita con Fedez in passato. Un gancio che gli serve per portare avanti la sua lenta narrazione. Ciò che conta è il minutaggio, per dirla alla Ferretti. Prima di stare con Tony Effe, stava con Carlo Beretta, che è oggi al fianco di Melissa Satta.

Ecco dove si ferma Corona: “Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Se me l’ha detto lui? No, questa me l’ha riferita Taylor Mega”. Per il momento la diretta interessata ha ignorato totalmente la questione, così come a settembre aveva fatto la De Lellis.

Il primo riferimento al rapporto con Fedez risale infatti a mesi fa. Corona ne parlava così: “Poco prima che Giulia si mettesse con Tony Effe, si è sentita con Fedez. Si sono scritti per un bel periodo. Un rapporto di amicizia o di altra natura? Non voglio dare altri scoop, per ora. Lei mi piace, si è fatta da sola”.

La reazione di Chiara Ferragni

L’uscita della puntata di Falsissimo dedicata a Chiara Ferragni ha avuto un notevole risalto, poco prima di Sanremo 2025. Se pubblicamente l’ex regina degli influencer ha ignorato la cosa, in privato sembra che si sia attivata eccome.

Ancora una volta Fabrizio Corona addenta la notizia, parlando di una foto ricevuta, di quelle che si aprono una volta e poi scompaiono. Raccontando il tutto come una sofisticata trovata tecnologica, spiega: “Io che ho due telefoni, con il secondo l’ho fotografata, non potendo fare screenshot”.

Orgoglioso di questa inedita trovata, ha spiegato quella che è stata la reazione di Chiara Ferragni nei confronti dell’ex Fedez.

“Le cose false le sa da te e lo dice anche nelle chiamate registrate che fa. Quindi anche questo uscirà Federico. Hai creato tutto questo”. Un virgolettato riportato della Ferragni da parte di Corona, sia chiaro. L’ex re dei paparazzi nega ancora una volta, ma ribadisce come per la “Ferry” sia tutta una macchinazione tra lui e il padre dei suoi figli.

“Ho fatto semplicemente il mio mestiere. Io e lui non siamo mai stati d’accordo nel pubblicare quello che ho divulgato. (…) Io ho fatto il mio mestiere e lui non ha avuto vantaggi da quel video. Non ha riconquistato Angelica e non si è vendicato di lei”.