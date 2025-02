Fonte: IPA Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato con una nuova puntata di Falsissimo, decisamente la più attesa. Se quella su Fedez ha scatenato il delirio sui social, a dir poco, questa su Chiara Ferragni promette polemiche gigantesche e, potenzialmente, un’agguerrita battaglia legale. Chi è il vero amore di Chiara Ferragni? Imitando l’ex re dei paparazzi, vi chiediamo di continuare a leggere per scoprirlo.

Chiara Ferragni e Achille Lauro

Abbiamo imparato a conoscere lo stile narrativo di Fabrizio Corona che, lentamente, ci porta nel mondo dei Ferragnez, rimuovendo un velo dopo l’altro. Stando a quanto dice, Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro. Tutto sarebbe accaduto a una festa.

Il rapper era via e sua moglie gli aveva detto di star tornando a casa: “Invece quella notte resta e consuma con Achille“. È lo stesso Federico a scoprire il tutto ma deve convivere con il dubbio. Trova infatti dei messaggi cancellati sul telefono della moglie. Quest’ultima, poi, avrebbe confessato ogni cosa dopo la separazione, una volta rasserenati gli animi. Per Fabrizio Corona smascherare l’ex regina del mondo influencer è una sorta di missione di giustizia. Si chiede infatti “perché fa la parte della santarellina?”.

Chiara Ferragni e Naska

Il dito puntato resta teso e Fabrizio Corona spiega come Chiara Ferragni abbia tradito più volte Fedez. Ciò nonostante la sua versione dei fatti da moglie pienamente e onestamente coinvolta nel suo matrimonio: “Una di queste volte è con un altro personaggio, tale Diego Naska. Un amico intimo di Luis, che in quel periodo è amico stretto di Fedez”.

I punti vengono collegati tra rivelazioni e fatti di cronaca noti. Si parla di marzo 2024, quando Fedez finì coinvolto in una rissa proprio con Naska a un release party di Tony F: “Per il pubblico la giustificazione du un’emoticon della risata posta a un commento grave di un hater. Aveva riso dei suoi figli. Il motivo reale però era che Fedez sapeva del tradimento di Chiara”.

Questa parte della storia stava per essere scartata, spiega Corona evidenziando la propria deontologia professionale. Non avendo le prove schiaccianti, infatti, avrebbe preferito tacere. Se da un lato un amico intimo di Naska conferma tutto e parla anche di un certo fetish di Fedez, d’accordo ad avallare questo flirt extraconiugale, dall’altra c’è il diretto interessato, che nega ogni coinvolgimento intimo.

In maniera inconsapevole, però, a confermare il tutto è proprio Fedez. Corona ne mostra l’aspetto umano e reale. Un uomo fatto a pezzi dopo il suo episodio precedente, che però gli chiede (viene fatto ascoltare un audio del rapper, ndr) di non pubblicare un video sui tradimenti di Chiara. Nonostante tutto, infatti, vuole tutelare la madre dei suoi figli. Corona promette ma mente, com’è ovvio. Fedez allora passa al contrattacco e gli telefona, intimandogli di fermare tutto. Abbocca però all’amo.

Fabrizio gli dice di non essere interessato ai fatti con Lauro e Naska, ed ecco la conferma: “Non ti ho detto io di Naska, come fai a saperlo“. Corona non ha bisogno d’altro.

Il vero amore di Chiara Ferragni

In questo intreccio di storie parallele, a partire dai tradimenti di Fedez per poi approdare ad Achille Lauro e Naska (di Tony F non parla perché, parole sue, ormai è una storia “commerciale”), chi è il vero amore di Chiara Ferragni? Per Corona non c’è nessun uomo e neanche i suoi figli. Ciò che conta davvero è quell’occhio che è il simbolo del suo impero.

“Vive solo per il raggiungimento del successo e della vita all’interno della sua bolla. Il resto non conta”. Una definizione che combacia con la visione dell’influencer che si ottiene da “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”.

Una prova? Corona ribadisce come ogni contenuto social della Ferragni sia ben studiato ma di recente ne ha pubblicato uno vero e onesto, a suo modo. Si tratta della storia che la vede ammettere d’aver amato davvero il suo ex marito, dicendosi stupita e inorridita da certe rivelazioni. Soltanto un modo per distogliere l’attenzione dopo il suo rinvio a giudizio, giunto a sorpresa, spiega a Falsissimo.

La separazione e il futuro del brand

Dopo tutto ciò che è stato detto e scritto su Fedez, Corona tenta di riabilitarne il nome. Ricorda come abbia difeso sua moglie contro tutto e tutti, schierandosi anche contro Giorgia Meloni. Ha poi scoperto che le mail inviate erano a firma proprio di Ferragni. Fabrizio evidenzia come ci sia stato, dunque, un brusco risveglio da parte del rapper. Per la prima volta comprende come possa esserci una responsabilità oggettiva.

“Nel momento in cui scoppia l’inchiesta, lui le chiede se ha mandato quelle mail e ha ingannato e lei nega. Lo chiede perché lei non è più soltanto la Ferragni ma, in quanto Ferragnez, se lei ha sbagliato ne pagano le conseguenze entrambi. Lei mente e lui scopre tutto leggendo le mail. Non c’entrano quindi i tradimenti”.

La questione però non termina qui. I legali di Chiara, secondo Falsissimo, capiscono che a mandare le mail è stato Fabio Damato e le suggeriscono di dire la verità, facendo il suo nome e, di fatto, scaricandolo. Corona parla però di “circolino” e di personaggi che hanno creato il fenomeno Ferragni, a partire dal suo storico ex, con il quale tutto ha avuto inizio. Lei si sarebbe affidata completamente ad altri per arrivare dov’è e, dunque, Damato conoscerebbe fin troppi retroscena. Gettarlo in pasto a stampa e tribunali potrebbe distruggere il suo impero.

In conclusione, sottolinea Corona, l’inchiesta giudiziaria potrebbe divorare del tutto l’impero di Chiara e “Tronchetti Provera è l’unico che può salvarla da un’ipotetica bancarotta, se si dovesse verificare, il che è soltanto un’ipotesi. Per evitare il processo occorre pagare, 10-15 milioni. E chi li ha? Soltanto ‘Tronchetto’ può farlo”. Una situazione che però starebbe generando uan crisi interna all’importante famiglia.