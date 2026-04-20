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Dyson La nuova versione di Dyson Supersonic

C’è un rituale silenzioso che precede ogni partenza: decidere cosa lasciare a casa. Di solito la lista parte dagli abiti, poi arriva agli accessori e poi arriva il momento in cui guardi il Dyson sul ripiano del bagno e capisci che, ancora una volta, non verrà con te. Troppo ingombrante per il bagaglio a mano, troppo prezioso per lasciarlo in un albergo qualsiasi. E così si arriva a destinazione con un asciugacapelli da hotel che scalda troppo, asciuga poco e lascia i capelli spenti e crespi come se avessero viaggiato anche loro.

È esattamente questo il problema che Dyson ha deciso di risolvere con il nuovo Supersonic Travel, presentato ufficialmente e disponibile in Italia dal 21 aprile 2026. Non è un compromesso né una versione ridotta: è un progetto completamente nuovo, pensato fin dall’inizio per chi si muove spesso e non ha nessuna intenzione di abbassare gli standard.

Cosa cambia rispetto all’originale

Il Dyson Supersonic originale, lanciato nel 2016, ha ridefinito il concetto di asciugacapelli professionale per uso domestico: motore nel manico, flusso d’aria controllato, nessun calore estremo.

In dieci anni di evoluzione, Dyson ha affinato quella tecnologia fino ad arrivare al Supersonic Nural, con la funzione Scalp Protect Mode che regola automaticamente la temperatura per proteggere il cuoio capelluto. Supersonic Travel è il passo successivo di questa stessa filosofia, applicata a un contesto diverso.

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Il risultato è un dispositivo 32% più compatto e 25% più leggero rispetto all’originale, con un peso inferiore a quello di una lattina. Le dimensioni permettono finalmente di inserirlo in un borsone o direttamente nel bagaglio a mano senza rinunciare a nulla.

Il voltaggio si adatta automaticamente ai diversi Paesi, eliminando il problema degli adattatori e delle tensioni incompatibili che rovinano i dispositivi elettrici in viaggio. È compatibile con tutti gli accessori della gamma Dyson Supersonic e Nural, il che significa che chi ha già una collezione di attacchi a casa può portarne alcuni in valigia e ritrovare esattamente la stessa resa.

La tecnologia che protegge i capelli, anche lontano da casa

Il punto su cui Dyson insiste di più e che distingue questo prodotto da qualsiasi altro asciugacapelli da viaggio sul mercato, è la protezione dal calore estremo.

Il controllo intelligente della temperatura misura il flusso d’aria 100 volte al secondo e interviene prima che si raggiunga una soglia dannosa per la struttura del capello. Non è una funzione decorativa: il calore eccessivo è la prima causa di capelli secchi, crespi e con le punte sfibrate e gli asciugacapelli da viaggio economici sono quasi tutti progettati senza questo tipo di controllo.

Il flusso d’aria preciso asciuga in modo uniforme, senza concentrare il calore in un punto solo, e il risultato (anche in condizioni difficili come l’umidità tropicale o l’aria secca della cabina di un aereo) è quello di capelli luminosi e non appesantiti.

Per chi ha senso acquistarlo

A 299 euro il Dyson Supersonic Travel è un acquisto che si rivolge a una persona specifica: chi viaggia spesso, possiede un Supersonic a casa e sa già cosa significa avere capelli curati anche lontano dalla propria routine.

Per chi parte una volta l’anno, probabilmente è una spesa difficile da giustificare. Per chi invece si muove regolarmente, per lavoro, per piacere, o entrambi, il calcolo cambia: smette di essere un acquisto e diventa un risparmio di energia, tempo e frustrazione ogni volta che si apre la valigia in una stanza d’hotel.

Il fatto che sia compatibile con gli accessori già posseduti è poi un vantaggio concreto: non si ricomincia da capo, si porta con sé una parte di quello che già funziona.

È disponibile presso i Dyson Demo Store e diversi retailer, dove è anche possibile provarlo prima di acquistarlo.