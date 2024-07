Mini phon da viaggio: i migliori da portare con te ovunque

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Con dimensioni compatti e grande potenza, i mini phon da viaggio non hanno nulla da invidiare ai modelli full size.

Possiedono infatti tutte le funzioni di un “normale” asciugacapelli, ma con un ingombro minimo. In valigia infatti occupano pochissimo spazio e spesso sono accompagnati da veri e proprio travel kit con custodie e accessori.

I vantaggi del mini phon da viaggio

Se in vacanza creme e trucchi sono fondamentali per essere al top, anche l’asciugacapelli è importante. Un buon prodotto infatti può fare la differenza e rendere più semplice la messa in piega.

I mini phon da viaggio sono degli ottimi alleati, perfetti per evitare di affidarsi ai modelli presenti in hotel che spesso sono davvero poco pratici.

I kit spesso comprendono bocchette rimovibili e manico pieghevole, con un risultato che è simile a quello del salone del parrucchiere grazie a diffusore e tecnologie con ioni.

Su Amazon si possono trovare tantissimi modelli e l’offerta è piuttosto ampia. I prezzi sono buoni e la qualità è altissima, con prodotti che, nonostante la compattezza, garantiscono delle performance elevate.

Non ti resta che scegliere il mini phon da viaggio che fa per te e mettere in valigia l’accessorio di cui non potrai più fare a meno.

I migliori mini phon da viaggio

Compatto e maneggevole, questo mini phon da viaggio è l’ideale per avere uno styling perfetto anche in vacanza. Possiede due impostazioni di calore e un potente motore da 2000 W, mentre gli accessori permettono di creare la piega migliore a seconda delle occasioni.

Il beccuccio è perfetto per ottenere una piega liscia, mentre il diffusore consente di regalare un look naturale e mosso.

Remington Asciugacapelli 2000W Asciugacapelli da Viaggio

Se cerchi un prodotto professionale da portare in viaggio prova il mini phon con gli ioni. Dotato di tre temperature e due velocità, permette di realizzare la piega ideale anche in viaggio.

Si trasporta facilmente grazie al manico pieghevole e alla sacchetta in cui riporre tutti gli accessori. In più le impostazioni di velocità e temperatura sono personalizzabili per creare proprio l’acconciatura che vuoi tu!

Praticissimo e potente, il phon da viaggio firmato Bellissima è una garanzia, come ci svelano anche le recensioni su Amazon. Ideale per regalare la massima praticità in viaggio, occupa pochissimo spazio in valigia, ma risulta super potente. La soluzione per uno styling perfetto anche se sei dall’altra parte del mondo.

Asciugacapelli da viaggio Mini Phon da viaggio con custodia

Con ben 1600W, questo asciugacapelli regala un’asciugatura rapida ed efficiente. L’ideale per chi vuole viaggiare senza rinunciare a un’acconciatura perfetta.

Le impostazioni di calore e velocità sono personalizzabili, mentre la modalità aria fredda permette di fissare lo styling e di avere dei capelli lucenti più a lungo.

Innoliving Asciugacapelli pieghevole Phon compatto professionale

Professionale e perfetto da mettere in valigia, questo phon possiede 2 livelli di calore e 2 livelli di ventilazione, oltre al colpo di freddo per fissare l’acconciatura e una funzione agli ioni integrata per capelli lucenti e morbidissimi.

Lo styling infine si può scegliere a seconda dei gusti (e della serata) liscissimo oppure riccio utilizzando gli accessori e la potenza del mini phon da viaggio.

