Milano Design Week 2025: la città si trasforma in laboratorio di creatività anche per il settore automotive

di Serena Cappelletti

Dal 7 al 13 aprile, la Milano Design Week 2025 ha ancora una volta catalizzato l’attenzione del mondo su creatività, innovazione e lifestyle. Fulcro dell’evento resta il Salone del Mobile a Rho Fiera, ma è nel tessuto urbano, tra i quartieri di Brera, Tortona, Isola e Porta Venezia, che prende vita il Fuorisalone: una rete pulsante di eventi, mostre e installazioni che raccontano le nuove frontiere del design. Tra i protagonisti, anche quest’anno, spiccano numerose case del settore automotive, che esplorano connessioni inedite tra mobilità, materiali e arte.

Alcantara – LE ICONE: la materia come linguaggio artistico

Presso l’ADI Design Museum, Alcantara ha presentato l’installazione “LE ICONE”: un viaggio sensoriale che reinventa la materia come strumento di espressione. L’evento ha fatto da cornice al prestigioso Car Design Award 2025, confermando il ruolo di Alcantara come ambasciatore di uno stile italiano sostenibile e innovativo. Texture sospese, cromatismi raffinati e soluzioni espositive audaci mostrano la versatilità del materiale, da tempo scelto nell’automotive, nella moda e nell’arredo d’avanguardia.

Brembo – Dal motorsport al living design. Tre colori per tre mood: la tecnologia dei freni ridefinisce l’interior

Brembo torna al Fuorisalone con una proposta che unisce tecnologia e design d’interni. Le pinze freno, presentate in tre tonalità – mirtillo, zafferano e oro – diventano oggetti d’arredo grazie alla collaborazione con Sesia&Co. Le colorazioni, selezionate tra le più amate dal pubblico, fanno parte della linea X-Style e si integrano perfettamente in ambienti moderni. Il modello BM6 oro, nato per celebrare i 50 anni del brand nelle competizioni, è un simbolo di contaminazione tra racing e lifestyle.

Cupra – The Red Thread of Design. Una nuova casa per il pensiero progettuale del marchio

Nessuna vettura in esposizione, ma un intero mondo concettuale: Cupra Design House debutta a Milano con il progetto “The Red Thread of Design”, articolato tra Piazza XXV Aprile e il Cupra Garage Milano in Corso Como. Un filo rosso, reale e metaforico, guida il visitatore attraverso i pilastri del design Cupra: creatività ribelle, materiali alternativi e visione urbana. L’obiettivo è ridefinire l’identità del brand anche oltre l’automobile.

Audi – House of Progress. Flexability: tra arte, tecnologia e visioni future

Nel prestigioso spazio House of Progress, Audi ha svelato in anteprima mondiale la nuova A6 Avant e la sua gemella elettrica A6 Avant e-tron. Ad accompagnarle, l’installazione “Drift Us” realizzata dal collettivo olandese DRIFT, che indaga il rapporto tra uomo, energia e movimento. L’esperienza immersiva è arricchita da talk tematici, in linea con la filosofia Audi: innovazione sostenibile e progresso come forma d’arte. Uno fra tutti, il talk “Flexabilty- the Balance of Many”. Flessibilità, cambiamento, equilibrio ed emozione, parole chiave di un incontro e dei valori Audi.

Omoda – Anteprima italiana per il SUV da oltre 600 CV

Debutta al Fuorisalone la Omoda 9, il nuovo SUV di punta della casa cinese. Con i suoi 4,78 metri di lunghezza e motorizzazioni benzina e plug-in (oltre 600 CV nella versione ibrida), Omoda punta al segmento premium, proponendo un design grintoso e dettagli high-tech. Inizio dell’espansione europea del marchio, partecipare al Salone per lei è la scelta di un Design futurista e di performance all’altezza della tecnologia che rappresenta.

Volvo – EX30. Armonia tra natura e design. Katharina Sachs firma il SUV elettrico più scandinavo di sempre

Al Fuorisalone 2025, Volvo racconta la sua visione con la EX30, il SUV compatto disegnato da Katharina Sachs, che ha tratto ispirazione dai paesaggi nordici. Tonalità come muschio, indaco e cristallorichiamano la natura svedese, mentre l’architettura minimalista riflette il principio del “fare di più con meno”. Frutto del lavoro di un team multidisciplinare, la EX30 ha ricevuto il premio Red Dot: Best of the Best, a conferma della sua eccellenza estetica e funzionale.

Un panorama in continua espansione. Design e mobilità: un dialogo che si rinnova

Oltre ai marchi citati, molte altre case automobilistiche – da BMW a Lexus, da Maserati a smart – hanno preso parte al Fuorisalone con eventi, installazioni e concept che esplorano le potenzialità del design come linguaggio trasversale. La Milano Design Week 2025 si conferma così crocevia tra innovazione tecnologica e cultura visiva, capace di ridisegnare il futuro della mobilità non solo su strada, ma anche nella mente e nell’immaginario collettivo.