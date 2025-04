Tortona Design Week 2025 il distretto più creativo di Milano

Fonte: Ufficio stampa Tortona Design Dettagli vintage, pareti rosso intenso e valigie d’epoca costruiscono l’immaginario dell’esperienza narrativa

La Tortona Design Week 2025 anima del celebre distretto milanese con alcune delle installazioni più iconiche dell’intera Milano Design Week. Il quartiere si trasforma in un palcoscenico vivo, dove innovazione, creatività e tecnologia dialogano in tempo reale con il pubblico. È la settimana in cui il design esce dagli showroom per diventare un’esperienza multisensoriale e condivisa. L’edizione 2025, intitolata “Design revolution: creative connections”, porta in scena progetti che coinvolgono profondamente i visitatori, aprendo nuove prospettive su come viviamo e percepiamo il design.

Guess Iconic for Men un viaggio nel tempo tra eleganza e suggestioni olfattive

Guess Iconic for Men accoglie il pubblico allo Spazio Bergognone 26 con un’installazione dal forte impatto visivo ed emotivo. Ispirata all’eleganza d’altri tempi dell’Orient Express, l’esperienza si articola in tre ambienti evocativi: la carrozza del Guess Express, il Grand Hotel e il Guess Garden.

Fonte: Ufficio stampa Tortona Design

Ogni zona racconta una fase diversa della scoperta, in armonia con le note olfattive della nuova fragranza maschile del brand. Il risultato è un’esperienza narrativa che va oltre il prodotto per costruire un vero e proprio mondo attorno al profumo, dove atmosfera e suggestioni diventano parte integrante del messaggio. Un esempio di come il design esperienziale possa rafforzare l’identità di marca, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e memorabile.

Kinder Sorpresa Design Studio tecnologia e nostalgia a misura di famiglia

In via Novi 2, il Kinder Sorpresa design studio trascina adulti e bambini in un mondo colorato e giocoso. L’allestimento è un tributo all’immaginario delle iconiche sorprese, che da cinquant’anni fanno parte della cultura popolare. Attraverso un photo booth interattivo, è possibile trasformarsi in una sorpresa animata, diventando parte di una storia collettiva fatta di emozione, ironia e nostalgia. La tecnologia è al servizio della narrazione, in un equilibrio tra divertimento e storytelling.

Fonte: Foto di Nicola Galimberti

Oltre alla componente ludica, la mostra propone anche un percorso più riflessivo che svela il dietro le quinte della produzione: dalla progettazione dei personaggi ai processi industriali che rendono possibile, ancora oggi, la realizzazione di ogni sorpresa. Un omaggio a un oggetto che ha saputo attraversare epoche e generazioni, reinventandosi continuamente senza perdere la sua essenza.

Hilti Hero Hub quando il design incontra l’edilizia sostenibile

Per chi guarda invece al futuro dell’edilizia e dell’innovazione applicata al costruire, l’appuntamento è a Tortona 12, con il Hilti Hero Hub. Qui il design incontra l’ingegneria, e il mondo delle costruzioni si trasforma in un terreno fertile per l’innovazione sostenibile. L’installazione è pensata per mettere in luce il valore delle persone che, ogni giorno, lavorano per costruire gli spazi in cui viviamo. Attraverso esperienze immersive, workshop tematici, incontri con esperti e dimostrazioni pratiche, Hilti racconta una nuova narrazione dell’edilizia, basata su precisione, responsabilità ambientale e uso intelligente della tecnologia. Il tutto in un contesto progettuale che valorizza il ruolo di chi sta dietro le quinte dell’architettura e dell’urbanistica, restituendo dignità e centralità al lavoro tecnico e manuale.

Ikea a Tenoha stile scandinavo e riflessioni quotidiane

In linea con l’approccio esperienziale che anima questa edizione della Design Week, anche Ikea firma un progetto che mette in scena il design democratico attraverso una proposta immersiva presso Tenoha, in via Vigevano 18. Qui il brand svedese presenta in anteprima mondiale la nuova collezione Stockholm 2025, celebrando quarant’anni di stile essenziale e materiali di alta qualità. «Questa edizione riflette il paesaggio urbano e naturale di Stoccolma», afferma Karin Gustavsson, creative leader della collezione. «La collezione abbraccia l’artigianato, unendo tecniche manuali a materiali studiati per produrre pezzi di design che speriamo saranno apprezzati per generazioni».

Fonte: Foto di Nicola Galimberti

Lo spazio include installazioni, performance musicali, workshop e un’esposizione ispirata al Life at Home Report 2024, che esplora le dimensioni del cibo, della natura e del gioco nella vita quotidiana. Tra le aree più coinvolgenti, Do something. Change everything. invita i visitatori a riflettere sulle proprie abitudini, con piccoli gesti ad alto impatto. A completare l’esperienza, Smörgås sensation propone un assaggio creativo della cucina svedese e Ikea rinnova il suo impegno sociale con il progetto The Glitch Camp, rivolto a giovani designer internazionali.

Ultimi giorni per visitare le installazioni il weekend è il momento perfetto

La Tortona Design Week 2025 si conclude domenica 13 aprile, ma c’è ancora tempo per lasciarsi sorprendere dalle installazioni più coinvolgenti della città. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del design contemporaneo, tra emozione, sperimentazione e visioni sul futuro.