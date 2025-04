Giochi di luce, materia e acqua alla Milano Design Week 2025

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Alla Milano Design Week 2025, dal 7 al 13 aprile, troviamo un angolo di grande suggestione sui Navigli. Onde di luce che si propagano nell’acqua, nell’aria, come tanti pensieri che mescolandosi si contaminano dando vita a qualcosa di unico. Cicli e flussi in un canale di idee e di suggestioni che colorano e illuminano le menti creando connessioni e incontri per sfidare ciascuno a riflettere.

Fuorisalone 2025, Canale A Colori

Per la Milano Design Week 2025 Canale A Colori è Luce, Acqua e Materia, un palinsesto multidisciplinare curato da Dario Biello, con Installazioni, Esposizioni, Workshop e Eventi sui temi dell’architettura, del design e delle arti applicate.

Al centro di questa esperienza c’è Palazzo Galloni, edificio del XVII sec., sede del Centro dell’Incisione, che aprirà le proprie porte nel cuore del Naviglio Grande.

Milano Design Week 2025, l’installazione Luce Materia Acqua

Il percorso si apre con l’allestimento della facciata del nobile Palazzo Galloni, l’acqua del Naviglio si propaga nell’edificio attraverso un’illuminazione architetturale che è ulteriormente amplificata dal tessuto tecnico su misura i-Mesh, un materiale innovativo, sostenibile e personalizzabile, creato per l’architettura, il design e l’arte.

La mostra Architetture d’acqua

In questa edizione Canale a Colori ospita la mostra Architetture d’Acqua, un progetto di ricerca ideato e realizzato dal Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano e dalla cattedra UNESCO in Pianificazione e Tutela Architettonica nelle città Patrimonio dell’Umanità.

L’indagine vede le fotografie di Marco Introini, fotografo anche di Tempodacqua, progetto di Alfonso Femia per la Biennale di Pisa, anche questo esposto qui durante i giorni della Milano Design Week 2025.

Alla scoperta di Palazzo Galloni

Palazzo Galloni oggi ospita il Centro dell’Incisione. Si trova sull’Alzaia Naviglio Grande, nel cuore del vecchio quartiere dei Navigli, tra i più tipici di Milano, ma anche zona della movida tra le più visitate dai turisti e frequentate dai milanesi per aperitivi e cene.

Palazzo Galloni è un antico edificio che risale al Seicento ed era abitato da una famiglia dell’alta borghesia. Leggermente più arretrato dal ciglio della strada, è preceduto da un edificio più basso, adibito un tempo a mazzino e deposito di attrezzature per le attività che si svolgevano sul Naviglio.

Interessanti le cinque arcate sulla facciata, adesso chiuse, tranne quella centrale che si apre sul cortile interno.