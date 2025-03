La casa pop-up di Hiro al Fuorisalone 2025. “L’emozione è ancora più grande”

Fonte: Ufficio stampa Hiro Hiro alla Milano Design Week 2025

Hiro è presente alla Milano Design Week 2025 con una casa pop-up che mette in mostra i prodotti della collezione stanza dopo stanza. Durante la settimana, dal 7 al 13 aprile, sono esposti anche i prodotti finalisti della Call for Ideas dedicata alle mensole e potranno essere votati dalla community dal vivo.

Dunque, per il secondo anno consecutivo, Hiro torna alla Milano Design Week con Hiro, Bentornati a Casa, un’installazione immersiva che ricrea un ambiente domestico accogliente e familiare. Lo spazio sarà suddiviso in stanze ciascuna arredata con i prodotti del brand.

Fonte: Ufficio stampa Hiro

Manuele Perlati, founder e seo di Hiro, ci ha fatto scoprire in anteprima l’installazione che vedremo al Fuorisalone 2025, la filosofia che la sostiene e gli eventi ad essa connessi.

Hiro torna al Fuorisalone con Hiro, bentornati a casa, ci può raccontare di questa installazione? Cosa si deve aspettare il visitatore?

I visitatori troveranno una vera e propria casa pop-up firmata Hiro, dove ogni elemento racconta la nostra visione del design. Lo spazio sarà interattivo, permettendo di esplorare la collezione e vedere in anteprima, dal vivo, i progetti della nostra Call for Ideas sulle mensole.

Come è nata l’idea di questo progetto (Hiro, bentornati a casa)?

Volevamo creare un ambiente accogliente che mostrasse concretamente come i nostri arredi si inseriscono in una casa vera. L’idea di una casa pop-up è nata per avvicinare ancora di più il pubblico della Milano Design Week al mondo Hiro.

Fonte: Ufficio stampa Hiro

Il tema del Fuorisalone 2025 è “Mondi connessi”, come si inserisce in questo contesto la vostra installazione?

Se penso a come Hiro connette mondi, penso al modo in cui cerchiamo ogni giorni di costruire ponti tra la creatività e la funzionalità, tra chi progetta e chi vive gli spazi. La nostra Call for Ideas ne è un perfetto esempio: unisce designer e utenti finali in un processo condiviso.

Tra l’altro avete in programma tre workshop durante la Milano Design Week, ce ne può parlare?

Sì, abbiamo organizzato tre incontri con esperti del settore: esploreremo il tema dell’home office con Gaia Marzo (8 aprile), del riordino delle mensole con Camilla Corradi (9 aprile) e con la stylist Vania Zorzi ci sarà un incontro dedicato al restyling di un angolo di casa (10 aprile).



Come si può trasformare uno spazio in un angolo di design: tre consigli fondamentali?

Io consiglio di scegliere pochi elementi ma ben pensati: la semplicità è la chiave dell’eleganza. Il secondo consiglio è quello di giocare con i colori, per rendere gli ambienti più dinamici e espressivi. Terzo e ultimo consiglio: anche i dettagli contano, una mensola, una lampada, un complemento d’arredo ben studiato può fare la differenza.

Quanto è importante come brand essere presente alla Milano Design Week?

Si tratta di un’occasione unica per entrare in contatto con il pubblico, e quest’anno l’emozione è ancora più grande perché offriremo un’esperienza espositiva che esprime pienamente la nostra identità, accanto a grandi nomi del settore.

Fonte: Ufficio stampa Hiro

Parliamo del vostro Call for ideas, che cosa caratterizza le mensole del vostro brand e cosa si aspetta dal vincitore del contest?

Le mensole Hiro sono esteticamente minimali e originali, colorate e funzionali. Ci aspettiamo che il vincitore sia colui che, tra le 200 proposte ricevute, abbia trovato la soluzione che meglio si inserisce nella quotidianità di una casa moderna.