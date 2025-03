Fuorisalone 2025, Mondi Connessi: l’opera manifesto di Silvia Badalotti

Fonte: Ufficio stampa Fuorisalone "Mondi Connessi" al Fuorisalone 2025

In concomitanza con il Salone del Mobile, il Fuorisalone 2025 si tiene a Milano dal 7 al 13 aprile e il tema di quest’anno è “Mondi Connessi”.

Mondi Connessi, il tema del Fuorisalone 2025

In questa settimana Milano si trasforma e diviene una grande esposizione artistica, grazie a un fitto calendario di eventi, mostre e installazioni diffuse in tutta la città. La Design Week è ormai un appuntamento imprescindibile per professionisti del mondo del progetto, designer, architetti e creativi, oltre che per scuole, università e istituzioni che si ritrovano nel capoluogo lombardo per condividere idee che interpretano il presente immaginando il nostro futuro.

Tra ricerche applicate sui materiali, nuove visioni dell’abitare, contaminazioni tra fisico e digitale, progettazione partecipata, quest’anno, oltre che di sostenibilità, le innumerevoli proposte e sperimentazioni messe in campo parlano anche di forme di intelligenza artificiale, ibridazione e condivisione di competenze. Tutto questo sta alla base del tema scelto dal Fuorisalone 2025, “Mondi Connessi”.

Il tema “Mondi Connessi” è un invito a riflettere su come il design possa svolgere un ruolo cruciale nel collegare diverse dimensioni delle nostre vite, dall’ambiente naturale alle tecnologie avanzate, dalle tradizioni culturali alle innovazioni in ogni campo.

“Mondi Connessi” intende valorizzare la sinergia tra design, intelligenza artificiale e partecipazione collettiva, proponendo la visione di un futuro in cui creatività e tecnologia si fondono per creare esperienze immersive e interattive.

Il tema di quest’anno è strettamente legato a quello delle edizioni precedenti del Fuorisalone, da “Forme dell’Abitare” lanciato nel 2021, a “Tra Spazio e Tempo” (2022), a “Laboratorio Futuro” (2023), fino all’anno scorso con “Materia Natura”, che ha esplorato il delicato equilibrio tra i due elementi come fonte di ispirazione.

“Ogni anno il tema che scegliamo rappresenta e traduce l’essenza di Fuorisalone: un’opportunità per esplorare il potenziale del design nel creare legami significativi tra ambiti diversi della nostra contemporaneità. Così Mondi Connessi vuole essere una visione del presente che anticipa il futuro, in cui il design e l’intelligenza artificiale collaborano per creare un mondo più interattivo e immersivo: la Milano Design Week 2025 diventa un vero e proprio laboratorio di idee, dove il futuro del design prende forma, come sempre”, dichiara Paolo Casati, Co-founder e Creative Director di Studiolabo.

Fuorisalone 2025, l’opera manifesto di Silvia Badalotti

Tre immagini emblematiche e potenti, realizzate con l’Intelligenza Artificiale dalla prompt designer e fotografa Silvia Badalotti, interpretano ed esplorano i significati di “Mondi Connessi”.

Il tema porta con sé un messaggio chiaro: progettare non solo per esprimere creatività, ma per creare connessioni e favorire un senso di unità globale. Un invito quindi a pensare in modo generativo, assicurandosi che ogni scelta progettuale contribuisca a creare legami più forti tra persone, tecnologie e natura.

“Il concetto di interazione tra mondi diversi è stato un invito a esplorare le sfumature delle relazioni umane e a riflettere su come le nostre esistenze siano intrecciate in un tessuto complesso di esperienze condivise”, racconta Silvia Badalotti. Il risultato della campagna di comunicazione di Fuorisalone sono tre soggetti –persona, tecnologia, natura – letti come parti di un ciclo, in cui ogni elemento è indispensabile per la vita degli altri. La circolarità emerge infatti come tema centrale: l’umanità crea la tecnologia, la tecnologia impatta sulla natura, e i danni alla natura tornano inevitabilmente a influenzare l’umanità.