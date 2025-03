Tortona Design Week 2025, connessioni creative tra innovazione e sostenibilità

Fonte: Ufficio stampa Tortona Design Week La spettacolare terrazza del nhow Milano, tra gli epicentri creativi della Tortona Design Week, ospiterà installazioni e appuntamenti esclusivi durante il Fuorisalone 2025

All’interno del calendario del Fuorisalone 2025, la Tortona Design Week si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e iconici. Il celebre distretto del design milanese si prepara a trasformarsi in un laboratorio aperto, ospitando progetti che esplorano il tema “Design rEvolution: Connessioni Creative”. Un’occasione unica per scoprire le nuove frontiere del design attraverso connessioni inedite tra creatività, tecnologia e sostenibilità.

Un laboratorio a cielo aperto per il design del futuro

L’evento di quest’anno mette in evidenza il ruolo sempre più centrale della tecnologia e della sostenibilità nel ridefinire il panorama del design. Non più solo una questione di estetica e funzionalità, il design evolve in un dialogo dinamico tra creatività, impatto ambientale e innovazione sociale. La settimana sarà un’opportunità per designer, aziende e visitatori di immergersi in installazioni interattive, esperienze multisensoriali e nuove prospettive che superano i confini tradizionali del settore.

Design esperienziale e mondo automotive

Uno degli appuntamenti più attesi è “Connected Sensations” di Ploom, che attraverso un’esperienza immersiva racconterà il design come espressione emozionale. Sei artisti della Ploom Design House saranno protagonisti di installazioni che uniscono arte digitale ed effetti interattivi, ridefinendo il concetto di design esperienziale. Il progetto punta a coinvolgere i visitatori in un viaggio multisensoriale che esalta il legame tra tecnologia e percezione.

Il futuro della mobilità sarà invece al centro di “Haus of Automotive” di Konzepthaus, un’esplorazione delle nuove frontiere del settore automobilistico. Con una conferenza sui materiali innovativi, esposizioni esclusive di brand come Zeekr e Lotus, e momenti di approfondimento su UX e car culture, questo spazio offrirà una visione completa sulle tendenze che ridefiniranno il concetto di mobilità nei prossimi anni.

Outdoor, packaging e colore: sperimentazioni da non perdere

Oltre ai grandi brand, la Tortona Design Week accoglierà una varietà di espositori e progetti sperimentali. Ombra presenterà nuove soluzioni per il design outdoor, mentre Lechler Spa esplorerà il potere del colore nel plasmare ambienti emozionali. Il progetto Make a Mark riunirà designer e brand attorno al tema del packaging, mentre KIWI Vapor proporrà un’innovativa visione del vaping design.

Anche il mondo della moda troverà spazio con GUESS, che porterà nuove sperimentazioni sui materiali e le forme stilistiche. La commistione tra moda, arte e tecnologia sarà uno dei tratti distintivi di questa edizione.

Brand e creativi che animeranno la Tortona Design Week 2025

A fare da cornice a questa effervescente settimana sarà nhow Milano, punto di riferimento del Tortona Design District, che ospiterà la conferenza stampa ufficiale e una serie di installazioni esclusive. Con il suo stile eclettico e le opere in continua evoluzione, nhow Milano si conferma come hub creativo per artisti e designer di tutto il mondo.

Il design si fa anche strumento di cambiamento sociale con il progetto “Foret des Signes – Conception pour Benin”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della povertà e della responsabilità sociale. Attraverso installazioni e attività dedicate, il progetto dimostra come il design possa diventare un motore di crescita e inclusione, migliorando la qualità della vita nelle comunità più vulnerabili.

A completare la rosa di partecipanti che animeranno la Tortona Design Week saranno presenti anche: Decor Lab, Garde Italy, Impefettolab, Kellogg’s Extra, Kinder Sorpresa, Lexus, Peter Linnett, Ricoh, Switzerland Global Enterprise e Zip Zone Events.

La Tortona Design Week 2025 si prospetta dunque come un evento imperdibile, dove innovazione, estetica e impatto sociale si intrecciano per definire il futuro del design. Un’esperienza che non si limita a osservare il cambiamento, ma lo crea, trasformando il distretto Tortona in un crocevia di idee e connessioni creative.