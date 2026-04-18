Milano Design Week 2026, alla scoperta di “gozen”, il momento in cui tutto è possibile

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Ufficio Stampa OneDay Group Gozen

L’appuntamento con la Milano Design Week 2026 si arrichisce di un nuovo, innovativo format: Gozen, pensato come ponte ideale tra cultura giapponese e design contemporaneo. Attraverso oggetti, materia e visioni progettuali, l’evento intreccia tradizione e modernità, e si annuncia come una delle esperienze più interessanti della kermesse in scena nel capoluogo lombardo dal 20 al 26 aprile.

Che cos’è gozen

Gozen è un termine giapponese che indica un momento del mattino in cui tutto è ancora possibile. In senso figurato, quindi, questa parola evoca inizio, apertura mentale e un nuovo approccio. È proprio da questo concetto che nasce gozen, il nuovo format ideato, in occasione della Milano Design Week 2026, da rararà – studio di architettura e design con base a Tokyo e radici italiane. In programma da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, gozen è ospitato in uno degli hub più creativi e attivi della scena milanese: WAO Isola, spazio di coworking e eventi in via Luigi Porro Lambertenghi 7.

Ufficio Stampa OneDay Group

Per questa prima edizione di gozen, rararà studio presenta tre progetti sviluppati in collaborazione con quattro aziende giapponesi, ciascuna portatrice di una cultura produttiva radicale e identitaria: gli arredi outdoor in acciaio inox e teak wao di EUCAS SOFA; i sistemi componibili in tatami e hinoki paja di HIRATA CHAIR e KUBOKI TATAMI, che reinterpretano la tradizione giapponese in chiave moderna; infine, la tazzina in titanio ocio di TG TECHNICA, essenziale e performativa.

Alla base di gozen c’è proprio l’idea di mettere in relazione tradizione e contemporaneità, intrecciando pratiche artigianali e nuove forme di progettazione. Un incontro tra cultura e materia, dove Italia e Giappone si guardano, si parlano e costruiscono qualcosa insieme (davanti a un buon caffè espresso). In un contesto sempre più saturo di stimoli e frenetico, gozen sceglie la sottrazione: meno rumore, più intenzione.

Quando e dove si svolge gozen

L’appuntamento con gozen è previsto nelle mattinate di martedì 21 e mercoledì 22 aprile: in programma ci sono due colazioni, con la presentazione dei progetti e una serie di talk dedicati al rapporto tra Giappone-Italia tra design e cultura.

Ad ospitare il format sarà il co-working WAO Isola, che conferma così il proprio ruolo di spazio aperto alla sperimentazione, accogliendo progetti capaci di creare nuove connessioni tra culture, linguaggi e visioni progettuali.

“Il nostro lavoro è trasformare spazi in luoghi che generano valore per chi li vive. E per noi la Design Week è un momento ideale in cui aprire le porte a contaminazioni diverse”, spiega Michele Bisceglia, Creative Director marketing & events di WAO – We Are Open. “Il progetto gozen si inserisce perfettamente in questa traiettoria. In un mondo che corre, ci vuole ricordare che spesso le migliori idee nascono proprio con una tazzina in mano e da una conversazione imprevista”.

Cosa sapere sulla Milano Design Week

La Milano Design Week 2026 è un evento internazionale dedicato al design e all’innovazione. Dal 20 al 26 aprile, la città di Milano diventa teatro di mostre, installazioni ed eventi di brand e designer da tutto il mondo. I palcoscenici più importanti saranno la Fiera di Rho, con il Salone del Mobile, e i distretti di Brera, Tortona, Isola e 5Vie.