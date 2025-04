LDA, il figlio di Gigi D’Alessio a Verissimo: “Lei è il vero amore della mia vita”

Fa il cantautore, come il suo papà. Una responsabilità che sente tutta sulle spalle, anche per colpa di chi continua a dargli del “raccomandato” senza tener minimamente conto del peso che certi epiteti possono avere su un giovane ragazzo. LDA, Luca D’Alessio, è tornato nello studio di Verissimo per presentare il suo nuovo brano Shalla, ma anche per parlare di sé. Papà Gigi D’Alessio ha avuto e continua ad avere un ruolo importante, ma l’amore per la mamma Carmela Barbato è incommensurabile. Ed è a lei che ha dedicato splendide parole.

L’amore per la mamma Carmela Barbato

Quando si parla di famiglia, negli occhi di LDA si intravede sempre una luce del tutto speciale. Quella di un ragazzo poco più che ventenne che ha avuto la fortuna di vivere in un ambiente nel quale si respirano amore e rispetto reciproci, grazie soprattutto alla volontà di una madre e di un padre, Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, che dopo la separazione hanno messo da parte l’astio. Tutto per il bene dei propri figli.

Oggi questa famiglia si è molto allargata – Gigi D’Alessio ha avuto un figlio con Anna Tatangelo ed è diventato di nuovo papà con la compagna Denise Esposito -, ma ci sono delle certezze che restano tali. Se è vero che con il padre c’è un rapporto di grande complicità e di rispetto, dall’altra quello con mamma Carmela è davvero unico. “Sono tanto legato a mamma, mamma mi ha cresciuto – ha spiegato a Verissimo -. (…) Mamma è una persona che mi ha vissuto tanto. Mi emoziono a parlare di lei, le voglio un bene… che ancora devono inventare le parole. Non so come restituire quello che mi ha dato. È il vero amore della mia vita“.

Le parole per la ex fidanzata

La mamma è sempre la mamma, su questo non vi è alcun dubbio, ma il giovane LDA ha già avuto un amore importante. Si tratta di Miriam Galluccio e anche per lei ha speso parole splendide, ai microfoni di Silvia Toffanin. “In questo momento sono single -ha spiegato -. Miriam è stata una persona importantissima per me. Siamo due ragazzi e abbiamo preso questa scelta in comune. Penso che Miriam sia l’unica ragazza alla quale ho detto veramente “Ti amo”, poi ci sta che le storie finiscono, ma ci vogliamo bene lo stesso. Ho un ricordo bellissimo di Miriam”.

LDA e gli attacchi di panico

L’amore ha un ruolo speciale nella vita di Luca D’Alessio, ma il giovane cantautore ha vissuto anche momenti di vero “down”, dei quali aveva già parlato ma che ha tenuto a rievocare anche nel salotto di Verissimo. Essendo figlio di Gigi D’Alessio, non è difficile immaginare quante volte si sia sentito dare del “raccomandato”, come se ogni suo traguardo fosse esclusivamente frutto di una “spintarella”, mettendo completamente da parte il suo talento e il suo impegno.

“L’ho dovuto accettare. Voglio mettermi nei panni delle persone, giustamente mi vedono ad Amici, poi a Sanremo. Per quanto possano pensare che sono bravo, pensano che c’è la spinta dietro. Forse lo penserei anch’io, però io penso che nella vita se uno dimostra determinate cose, poi le critiche valgono zero“, ha detto. “Mi sento dare del raccomandato ogni giorno ma me lo faccio scivolare addosso. Mi guardo allo specchio e sono fiero di me. So quanto sono stato male e quanto fa male ricevere la cattiveria della gente addosso”, ha aggiunto.

E il collegamento arriva immediato, con un periodo che è stato segnato dall’ansia sociale e dagli attacchi di panico. Le parole possono far molto male, specialmente nel cuore e nella mente già delicati di un giovane di appena vent’anni: “Ho sofferto di ansia sociale, attacchi di panico, sono stato tanto male. La musica era un momento di distrazione per me. Pian piano, anche con l’aiuto e senza cadere in scemenze come droga e alcol, ne sono uscito con la musica“.