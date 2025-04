Fonte: IPA Rosanna Fratello

Il fine settimana televisivo si anima ancora una volta con una nuova, imperdibile puntata di Verissimo, in onda come sempre su Canale5 con la conduzione di Silvia Toffanin. L’elegante salotto pomeridiano continua a essere lo spazio privilegiato in cui volti noti si raccontano con sincerità, svelando lati inediti della propria vita e carriera. Ma chi sono gli ospiti di sabato 12 aprile? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 12 aprile

Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Rosanna Fratello, cantante e attrice che ha segnato la storia della musica italiana dagli anni Settanta in poi. Dopo una lunga carriera e un periodo di maggiore riservatezza in cui si è dedicata alla famiglia, l’artista sta vivendo una vera e propria seconda primavera professionale, tornando sotto i riflettori con la grinta di sempre. A Verissimo, Rosanna si racconterà in un’intervista ritratto a cuore aperto: dai primi successi alla partecipazione recente a Grande Fratello dove ha rilanciato la hit Se t’amo, t’amo, fino ai progetti che ha in cantiere oggi.

Per la prima volta ospite del programma sarà Carla Gozzi, volto amatissimo dal pubblico per la sua eleganza e per i consigli di stile dispensati in anni di televisione. Autrice, esperta di moda, consulente d’immagine, ha fatto del buongusto una missione, diventando un punto di riferimento per chiunque ami vestirsi bene ma soprattutto sentirsi bene con sé stesso. A Silvia Toffanin racconterà il dietro le quinte della sua carriera, il rapporto con il pubblico femminile e l’impegno a far comprendere che l’eleganza non è mai una questione di budget, ma di consapevolezza.

Gli altri ospiti

Grande attesa per Damiano Carrara, il celebre pasticciere che ha conquistato prima l’Italia e poi anche l’America con i suoi dessert d’autore. Bello, talentuoso e sempre sorridente, si presenterà per la prima volta a Verissimo con la sua splendida famiglia. Un’occasione per conoscerlo sotto il profilo più intimo e personale: non solo chef televisivo e imprenditore, ma anche uomo di casa, marito e figlio orgoglioso.

Spazio anche alla nuova generazione musicale con due giovani artisti nati nel vivaio di Amici di Maria De Filippi: LDA e Luk3. Il primo, figlio d’arte (papà è Gigi D’Alessio), è ormai lanciato come cantautore e ha trovato la propria voce in un panorama musicale sempre più competitivo. Racconterà a Verissimo la sua evoluzione artistica e personale, tra luci e ombre. Luk3, invece, è fresco di eliminazione dal Serale, ma porta con sé il bagaglio prezioso di un’esperienza irripetibile.

E infine, spazio al sentimento con Costantino Vitagliano, che torna sotto i riflettori con una nuova felicità accanto alla compagna Daphne. Ex volto di Uomini e Donne, modello e volto televisivo, l’ex Tronista ha attraversato fasi molto diverse della propria vita pubblica, tra notorietà e silenzio. Oggi si presenta in una veste più matura, con una nuova storia d’amore che sembra restituirgli serenità e stabilità.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 12 aprile, su Canale5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Le interviste sono trasmesse anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e qui rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla messa in onda. L’hashtag ufficiale raccoglie invece i commenti degli utenti che ogni settimana seguono il programma trasmesso al weekend.