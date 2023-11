5 libri divertenti sulla gravidanza

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

Quando si sta per diventare mamme, sono tante le nostre curiosità, i dubbi e le paura verso le innumerevoli incognite che ci attendono, ed un libro sulla gravidanza può fare al caso nostro. Libri divertenti da leggere in gravidanza, anche con il partner, ce ne sono molti, sia italiani che made oltre oceano. I libri divertenti da regalarci come future neomamme, o da regalare alla nostra amica incinta, sono anche un ottimo modo per conoscere le risposte alle curiosità che fioccano ad ogni risveglio, accompagnate da simpatia e risate.

Il sonno dei bambini, come riuscire a farli dormire nella loro cameretta, le dinamiche non semplici sull’allattamento, la questione dei terrible two, i nostri sensi di colpa, il non sapere come affrontare i pianti, i capricci. Tutto, dal primo vagito, se non addirittura dall’evidenza del nostro bel pancione, sino ai primissimi anni di età può essere oggetto di domande lecite come altrettanti leciti dubbi, per una futura o neo mamma,

Per questo, evitandoci con novizia i consigli non richiesti, di cui tanto ci lamentiamo come mamme e papà, tuffarsi in una lettura divertente dedicata al tema dolce attesa – maternità, può essere la scelta giusta!

5 e + libri tutti da ridere, sulla gravidanza

Se quello che vogliamo è puro intrattenimento, o se vogliamo solo sentirci sollevate all’idea che la mania dello shopping compulsivo fa vittime ovunque, possiamo trovare conforto nel libro sulla gravidanza più simpatico e classico che c’è.

I love shopping per il baby, della mitica Sophie Kinsella è il libro da regalare alla nostra amica in dolce attesa. Il libro da portare in vacanza come da divorare una volta tornate a casa, la sera, quando la banca ci chiama, per avvertirci che abbiamo sforato plafond di brutto. Forse, potrebbe essere il momento di passare agli abiti di seconda mano anche per il nostro bambino/a!

A seguire, non può mancare nella libreria personale di una neomamma che si vuole divertire a fare acquisti pazzi con sua figlia, ma va benissimo anche per i maschietti, perché gli acquisti compulsivi sono manie assolutamente inclusive, c’è il libro I love mini shopping. Stessa autrice, stessi personaggi, stesso genere. Insomma, qui non impareremo nulla sull’allattamento, ma sicuramente i sorrisi di questa letteratura leggerissima, può fare bene al nostro umore da neomamme.

Passiamo ora all’Italia che è in grado di offrire lo stesso genere di simpatiche letture sulla gravidanza. Questa volta tra autobiografia e fantasia, le donne con il pancione potranno immergersi in una lettura rilassata che parla di come cambia la vita di una giovane mamma, quando scopre di essere incinta, senza che una pianificazione l’abbia anticipata. L’autrice è Chiara Cecilia Santamaria, una delle prime mamme blogger brillanti e di successo, ai tempi in cui si leggeva senza scrollare immagini a caso su Tik Tok!

Quello che le mamme non dicono, lettura antesignana di tutte le narrazione a venire, vuole scardinare quel sistema di mamme perfette che ha rovinato generazioni di donne che non erano subito entusiaste dell’esito del propri test di gravidanza.

Dal titolo assai simile, sempre per non farci mancare quello mix tra riflessioni e risate, non potete vivere la vostra gravidanza-maternità senza Quello che le Mamme non dicono: Guida Semiseria per sopravvivere ai figli, ai partner, ai parenti e alla scuola di Rosa Campi. La lettura scorre sulle nostre giornate da madri disegnate come colossi multitasking alle quali viene chiesto di tutto: dall’aiutare a fare i compiti a guidare un taxi per le tante attività extra scolastiche dei nostri figli. Tra strategie da porre in campo, consigli e risate, identificarsi non sarà difficile!

Altro tenore è il prossimo libro che vorremmo consigliare di leggere durante la gravidanza. Un libro dall’approccio decisamente più pratico ed utile tanto da poter accompagnare poi entrambi i genitori sino ai primissimi anni di vita del bambino/a. Si affrontano i principali temi che suscitano interesse nei papà e nelle mamme, con un linguaggio chiaro ma simpatico, tra l‘alimentazione, igiene, e salute, Il bebè. Manuale d’istruzioni. Guida pratica per l’utente, risoluzione dei problemi e consigli utili per la corretta installazione e manutenzione è il libro che fa per voi.

Va bene, non sarà un libro divertente ma è sicuramente un libro da comprare e da leggere anche con il partner, durante la vostra gravidanza. Parliamo di un must have per ogni coppia o single in prossimità di impazzire a causa del sonno dei bambini e non solo: Il linguaggio segreto dei neonati di Tracy Hogg. Un libro che da anni accompagna generazioni di future mamme ( ed anche papà) che fanno fatica a comprendere le esigenze dei bambini, quando sono molto piccoli. Non solo manuale, ma anche testimonianze di genitori che, come molti di noi, non sapevano come far fronte ai tanti bisogni di un neonato.

Dal titolo diretto, divertente ed esplicativo, ecco un altro manuale molto chiaro che affronta tutto quello che più ci mette in crisi, quando siamo alle prime armi: Il primo anno di vita per negati. Utilissimo quando ancora le colichette, lo svezzamento & co, al primo figlio ci mettono in crisi, perché qui troveremo le risposte che attendiamo. Dal secondo figlio in poi, si sa, non abbiamo più domande, ma una sola certezza: prima o poi passerà tutto!

Ma torniamo ai consigli seri, quelli dedicati ai libri che forse potrebbero non darci risposte ma solo risate! In formato kindle ecco un titolo che non può mancare alla futura o neomamma: Mammina un ca**o. Manuale scorretto per genitori imperfetti. Come ammette onestamente la stessa autrice, Katie Kirby, non dovete aspettare né risposte né verità, ma solo la più vera immedesimazione nei momenti di difficoltà e sconforto che ognuna di noi si deve aspettare di attraversare una volta che il pancione avrà concluso la sua opera.

Concludiamo i nostri consigli sui volumi più divertenti da regalarsi o da regalare ad una donna in gravidanza, con un libro il cui titolo è la chiave di ogni genitrice: Ero una brava mamma prima di avere figli. Guida pratica per sopravvivere al primo anno di vita del bambino. L’autrice Paola Maraone aiuta le donne che sono cresciute all’ombra di “i figli sono delle madri” – dunque tutte- e che si trova quindi in netta difficoltà una volta che il figlio / la figlia ti mettono di fronte alla realtà, che in genere non coincidono con un bel feed di una mamma vip. Non un libro di soluzione ma un libro di riflessioni, con leggerezza che ci vuole. Del resto, lo sappiamo: essere genitori è difficile proprio perché un’unica soluzione applicabile ai nostri tanti interrogativi quotidiani, non esiste, ahinoi!

