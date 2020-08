Non fare arrabbiare questi segni zodiacali: la vendetta scorre nelle loro vene

editato in: da

La vendetta non è sinonimo di giustizia e non arreca alcun beneficio, al contrario mina la serenità e il benessere. Parole giuste e sagge che però non toccano minimamente alcuni segni zodiacali: per loro vale la regola dente per dente, meditando piccole vendette in base al torto subito.

Volete fargli cambiare idea e insegnargli il perdono? Potete provarci certo, ma non vi garantiamo il successo della missione; al contrario però vi consigliamo di non farli mai arrabbiare, non solo non vi concederanno il perdono, ma si metteranno all’opera per ripagarvi con la stessa moneta.

Lo Scorpione, inaspettatamente, rientra tra i segni più vendicativi dello zodiaco: nessuno resta impunito se gli fa un torto. Possono passare mesi o anni, ma una persona nata sotto questo segno che è stata ferita, non dimenticherà mai il torto subito e prima o poi vi presenterà il conto. Chiedere perdono? Non servirà.

In seconda posizione troviamo il Cancro, anche se questo segno d’acqua è sostanzialmente sereno e pacato, non accetta di essere tradito o umiliato e vive queste situazioni con profondo dolore. Al contrario degli altri segni però, la sua vendetta più grande sarà quella di dire addio alla persona che lo ha ferito, senza tornare mai sui suoi passi.

Nessuno se lo aspetta, ma la verità è che anche i nati sotto il segno dei Pesci sono molto vendicativi. Anche se all’apparenza mantengono un esemplare self control, dentro covano rabbia e delusione nei confronti del torto subito e presentano sempre il conto, quando meno lo si aspetta.

Quando viene tradito, il Capricorno mette da parte tutte quelle virtù che lo caratterizzano, come la razionalità ad esempio. Occhio per occhio, dente per dente: nessuno escluso.

La fiducia è una cosa rara, i nati sotto il segno del Toro potranno confermarvelo, visto che la concedono con molta fatica. Ecco perché non conoscono il perdono e anzi, ripagano un tradimento con la stessa moneta.

La vendetta è un piatto che va servito freddo, questo lo sanno bene i nati sotto il segno dei Gemelli. Sono loro, infatti, i segni più vendicativi dello zodiaco, perché non si lasciano trasportare dalle emozioni di pancia o dalla rabbia, al contrario riflettono molto accuratamente per vendicarsi di chi li ha fatti soffrire.