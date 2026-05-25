Shakira, nel video di Dai Dai la nuova vendetta contro Piqué

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IPA Shakira

L’attesa è finita: abbiamo finalmente una coreografia da imparare prima dell’inizio dei Mondiali di Calcio… per dimenticare a suon di musica l’esclusione dell’Italia dal torneo. Shakira ha rilasciato il videoclip di Dai Dai, la canzone che dei Mondiali sarà la sigla ufficiale. Il video è un omaggio ai più grandi del pallone, da Maradona a Pelé, fino ai contemporanei Messi e Ronaldo. I più attenti hanno però notato anche un accenno a Piqué, un accenno tutt’altro che lusinghiero. Per Shakira è arrivato il momento dell’ennesima vendetta.

La frecciata a Piqué in Dai Dai

Dai Dai è l’inno ufficiale scelto dalla Fifa per accompagnare i Mondiali 2026: protagonista assoluto del videoclip è dunque il calcio. Tra balletti scatenati e scenari da sogno, si rivivono i momenti più emozionanti dei mondiali del passato. Sul campo verde si vedono correre e trionfare i campioni che hanno fatto la storia, da Diego Armando Maradona a Lionel Messi. E, a un certo punto, spunta anche Gerard Piqué.

Mentre gli altri sono mostrati nei momenti di massimo splendore, di Piqué viene però mostrato l’errore più fatale della sua carriera. I fanatici del pallone segnalano che si tratta, circa al minuto 2:55 del video, dell’88esimo minuto dello scontro tra Portogallo e Spagna nella fase a gironi dei Mondiali del 2018 in Russia. La Spagna era in vantaggio 3 a 2, ma lo scontro era ancota tesissimo.

Fu in quel preciso istante che Piqué commise fallo su Cristiano Ronaldo, appena fuori dall’area di rigore. CR7 rispose con un respiro profondo, lo sguardo fisso sulla porte e un tiro che, arrivando dritto all’incrocio dei pali, portò la Spagna a perdere il proprio vantaggio e il Portogallo a un pareggio salvifico.

All’epoca Piqué non la prese affatto bene e, a partita finita, quasi in lacrime per la frustrazione, cercò di sminuire i meriti del valente rivale affermando di fronte ai microfoni che Ronaldo è propenso a “gettarsi a terra e simulare falli”. E chissà cosa proverà, adesso, il campione spagnolo a rivivere ancora una volta, anzi centinaia di volte nei mesi a venire, il momento più imbarazzante della propria carriera.

Shakira è la regina della vendetta

Quella nascosta in Dai Dai è soltanto l’ultima delle piccole vendette che Shakira si è presa contro l’ex marito Gerard Piqué dopo averne scoperto il tradimento. La più nota, ormai iconica, è la pubblicazione del brano BZRP, dove nel mirino della cantante colombiana finisce anche la nuova ormai ex compagna (ed ex amante) del calciatore Clara Chia. “Hai scambiato una Ferrari per una Twingo / Un Rolex per un Casio” cantava Shakira nei versi più cattivi dell’industria musicale degli ultimi anni.

Qualche tempo dopo, un secondo brano, cantato assieme a Karol G, perché così come Shakira stessa insegna, “oggi le donne non piangono, oggi le donne fatturano”. E così in TQG, l’artista colombiana afferma che “la mia vita oggi è migliore e tu non sei più il benvenuto”. Shakira lascia intendere un pentimento da parte di Piqué, “vuoi tornare, si nota” canta. Ma di una riappacificazione non c’è nessuna possibilità: “Io gli errori non li ripeto”.

Che la sete di vendetta di Shakira si sia finalmente placata o ci saranno nuovi strali verso il povero (povero insomma) Piqué? Bisognerà attendere il prossimo brano della popstar per scoprirlo.